Mercato OM : Le recrutement de janvier décisif dans ces discussions pour la prolongation de ce talent ?

L’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec le jeune milieu de terrain Bakola en vue d’une prolongation de son contrat, actuellement valable jusqu’en 2027. Une démarche anticipée par les dirigeants marseillais afin d’éviter que la situation ne se tende dans les prochains mois, mais le dossier apparaît bien plus complexe que prévu. Le mercato d’hiver jouera vraisemblablement un rôle déterminant dans la décision finale du joueur, dont la situation sportive soulève de nombreuses interrogations.

Initialement convoqué pour disputer la Coupe du monde U20, Bakola a été retenu par l’OM avec la promesse d’un temps de jeu plus conséquent en raison des absences et blessures dans l’effectif. Une stratégie interprétée par certains comme un moyen de réduire son exposition internationale avant la signature d’une prolongation. Mais entre fin septembre et mi-octobre, période durant laquelle se déroulait la compétition au Chili, le jeune joueur n’a finalement que très peu joué. Ce décalage entre attentes et réalité a entraîné une forme de crispation dans son entourage.

Un milieu de terrain recruté par l’OM en janvier, quid de Bakola ?

Avec un salaire déjà confortable, autour de 35 000 euros bruts mensuels, Bakola sait que sa prochaine décision ne se jouera pas sur l’aspect financier. Ses priorités sont strictement sportives : obtenir de vraies garanties, prendre de l’épaisseur dans la rotation et s’inscrire dans un projet clair. Le problème est que le club étudie activement le recrutement d’un nouveau milieu de terrain en janvier, ce qui pourrait encore réduire son espace d’expression.

Souvent convoqué avec l’équipe première mais rarement utilisé, Bakola subit l’effet de navette entre la Ligue 1 et la National 3, un rythme qui freine sa progression. Placé en sixième voire septième position dans la hiérarchie des milieux, il peine à renverser la tendance. Son match terne face au Sporting Portugal (1-2) en Youth League fin octobre en est une illustration supplémentaire.

Les deux minots, Robinio Vaz et Darryl Bakola, sont en discussion pour une prolongation de contrat à l’OM. Elles sont plus fluides pour le premier nommé, révélation du début de saison marseillais.

➡️ https://t.co/27aqAp8eBk pic.twitter.com/zhCnvYbxbd — L’Équipe (@lequipe) November 14, 2025

L’Eintracht Francfort vise Bakola !

Malgré tout, son potentiel et son âge continuent d’attirer des clubs européens. Plusieurs formations se sont renseignées sur sa situation contractuelle. Un club saoudien aurait même formulé une offre en fin de mercato, tandis que l’Eintracht Francfort suit sa situation avec attention en vue de l’hiver. L’OM souhaite prolonger son jeune talent, mais c’est bien le joueur qui détient désormais la clé du dossier, et le mercato d’hiver pourrait sceller son avenir.