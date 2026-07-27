Mercato OM : le remplaçant d’Aubameyang trouvé en Italie ?

Le mercato de l’OM continue de s’accélérer à la recherche de renforts offensifs. Selon les informations de TuttoMercatoWeb, le club marseillais s’intéresse à El Bilal Touré, de retour à l’Atalanta Bergame après son prêt à Besiktas. Une piste déjà explorée par les dirigeants olympiens par le passé, alors que l’attaquant malien ne devrait pas être conservé par le club italien.

L’OM recherche des solutions offensives

Le chantier offensif reste une priorité pour les dirigeants de l’OM durant ce mercato. Avec les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen cherche à renforcer son secteur offensif afin d’offrir davantage de solutions à son entraîneur.

Dans cette optique, un nom refait surface. D’après les informations de TuttoMercatoWeb, El Bilal Touré figure parmi les profils étudiés par les décideurs marseillais. L’attaquant de l’Atalanta Bergame avait déjà été suivi par le passé par l’OM, qui pourrait revenir à la charge cet été.

L’Atalanta est prête à laisser partir El Bilal Touré

Après une saison passée en prêt à Besiktas, El Bilal Touré a retrouvé l’Atalanta pour la préparation estivale. Son retour en Italie ne devrait toutefois être que temporaire.

Toujours selon TuttoMercatoWeb, les dirigeants bergamasques ne comptent pas conserver l’international malien. Le club italien est ouvert à un transfert de son attaquant, ce qui pourrait faciliter les discussions avec les clubs intéressés au cours de ce mercato.

Cette position de l’Atalanta constitue un élément favorable pour l’OM, qui pourrait tenter de profiter de cette ouverture afin de renforcer son attaque.

Une saison contrastée à Besiktas

Lors de l’exercice 2025-2026, El Bilal Touré évoluait sous les couleurs de Besiktas dans le cadre d’un prêt. L’ancien joueur du Stade de Reims a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de sept buts inscrits.

Ces performances ont permis à l’attaquant malien d’enchaîner du temps de jeu après une période plus compliquée en Italie. Désormais de retour à l’Atalanta, son avenir semble néanmoins s’inscrire loin de Bergame.

Une concurrence déjà identifiée pour l’OM

Si l’OM s’intéresse bien à El Bilal Touré, le club marseillais n’est pas seul sur le dossier. D’après TuttoMercatoWeb, Fenerbahçe suit également la situation de l’international malien.

À ce stade, aucune offre n’a été évoquée par le média italien. L’intérêt de l’OM s’inscrit dans une phase de prospection alors que le club poursuit son travail sur plusieurs pistes offensives pour compenser les départs enregistrés cet été.

Le dossier El Bilal Touré pourrait donc être l’un des feuilletons de la fin du mercato de l’OM, avec un contexte favorable puisque l’Atalanta Bergame ne s’oppose pas à un départ de son attaquant.