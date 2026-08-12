Mercato OM : le successeur de Medina trouvé au Brésil ?

Facundo Medina a officiellement quitté l’OM pour rejoindre le Bayer Leverkusen, qui a déboursé 25 millions d’euros, bonus compris, pour le défenseur argentin. Pour lui succéder dans la défense marseillaise, le nom de Santiago Ramos Mingo apparaît comme une piste étudiée par le club. Selon Sport, le défenseur central de Bahia pourrait être tenté par un retour en Europe cet été.

Ramos Mingo, le profil ciblé par l’OM

Avec le départ désormais acté de Facundo Medina, l’Olympique de Marseille doit trouver une solution pour renforcer son secteur défensif. D’après les informations de Sport, Santiago Ramos Mingo fait partie des joueurs suivis pour occuper ce rôle.

Âgé de 24 ans, le défenseur argentin évolue actuellement à Bahia, au Brésil. Gaucher et capable d’évoluer dans l’axe, il possède un parcours déjà riche malgré son jeune âge. Formé à Boca Juniors, il avait rejoint le FC Barcelone en 2020 pour évoluer avec l’équipe réserve.

Après son passage en Espagne, Ramos Mingo a évolué en Belgique puis en Argentine avec Defensa y Justicia, avant de rejoindre Bahia en janvier 2025. Il s’est depuis imposé au sein du club brésilien.

Un retour en Europe envisagé

Le dossier pourrait prendre de l’importance dans les prochaines semaines. Toujours selon Sport, plusieurs clubs européens avaient déjà manifesté leur intérêt pour Ramos Mingo, notamment Southampton, l’Olympique Lyonnais, le PSV Eindhoven et Besiktas.

Le défenseur avait toutefois choisi de poursuivre son aventure au Brésil. Son expérience au Brasileirão lui a depuis permis de gagner en maturité et de s’affirmer comme un défenseur central capable de participer à la relance.

L’OM pourrait donc profiter de cette évolution pour tenter de rapatrier en Europe un joueur qui connaît déjà le football du continent.

Une piste à suivre pour l’OM

Pour l’heure, il ne s’agit pas d’un transfert conclu. Santiago Ramos Mingo est sous contrat avec Bahia jusqu’en 2029, ce qui place le club brésilien en position de force dans les discussions.

Mais avec le départ officiel de Medina pour le Bayer Leverkusen, le besoin marseillais est désormais concret. La piste menant à Ramos Mingo pourrait ainsi devenir l’un des dossiers à surveiller dans la suite du mercato de l’Olympique de Marseille.