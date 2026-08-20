Mercato OM : le successeur d’Højbjerg trouvé en Ligue 1 ?

L’OM prépare déjà l’après-Pierre-Emile Højbjerg. Selon Foot Mercato, Hicham Boudaoui, milieu de terrain de l’OGC Nice, fait partie des profils étudiés en interne par Grégory Lorenzi pour remplacer le Danois si ce dernier venait à quitter Marseille avant la fermeture du mercato.

Boudaoui dans les discussions internes de l’OM

La situation de Pierre-Emile Højbjerg reste l’un des dossiers sensibles de cette fin de mercato OM. Le milieu danois a récemment refusé de rejoindre Newcastle, mais un départ resterait toujours envisageable notamment vers le Milan…

Dans ce contexte, la direction sportive marseillaise travaille déjà sur plusieurs solutions pour anticiper un éventuel transfert. Selon les informations de Foot Mercato, le nom de Hicham Boudaoui est revenu à plusieurs reprises dans les discussions internes du board olympien.

À ce stade, aucune démarche concrète n’aurait cependant encore été engagée par l’OM auprès de Nice ou du joueur.

Âgé de 26 ans, l’international algérien possède une solide expérience de la Ligue 1. Foot Mercato rappelle qu’il totalise 207 matches et 14 buts avec l’OGC Nice.

🚨 EXCL 🔵⚪️ #MercatOM 🇩🇿| 🎯 le nom d’Hicham Boudaoui a été évoqué en interne à l’OM pour anticiper d’éventuels départs dans son entrejeu 🦅 Nice ne le retiendra pas en cas d’offre satisfaisante et cible Johann Lepenant (Nantes) pour le remplacerhttps://t.co/ZzIWKDE0tJ — Sébastien Denis (@sebnonda) August 19, 2026

Nice pourrait ouvrir la porte à un départ

Le profil de Boudaoui correspondrait à celui d’un milieu capable d’évoluer dans un registre box-to-box, avec une forte activité dans les transitions et la capacité à casser des lignes.

Sa deuxième partie de saison aurait toutefois été plus compliquée avec Nice, avec une baisse d’impact et de rendement. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Hicham Boudaoui pourrait néanmoins disposer d’une porte de sortie cet été. Selon Foot Mercato, l’OGC Nice ne s’opposerait pas à son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Le club azuréen aurait même déjà anticipé cette possibilité en ciblant Johann Lepenant, actuellement au FC Nantes, pour renforcer son entrejeu en cas de transfert de Boudaoui.

Pour l’Olympique de Marseille, le dossier reste donc directement lié à l’évolution de la situation de Højbjerg. Tant que le Danois reste au club, aucune offensive concrète n’est annoncée. Mais si un départ intervient, Boudaoui pourrait devenir l’une des options étudiées par Grégory Lorenzi pour reconstruire le milieu marseillais.