Mercato OM : Le travail de Benatia et Longoria salué à l’international !

Selon le classement établi par Sofascore, trois joueurs de l’Olympique de Marseille figurent dans le top 10 des meilleures recrues européennes de la saison 2024-2025. Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg confirment que le mercato marseillais a été l’un des plus réussis du continent.

C’est une performance qui souligne le travail de fond réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. D’après les données publiées par Sofascore, plateforme spécialisée dans l’analyse statistique du football, trois joueurs de l’OM intègrent le top 10 des meilleures recrues de la saison en Europe.

Mason Greenwood se classe 3e, récompensé pour une deuxième moitié de saison exceptionnelle. Arrivé en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais a brillé sous les couleurs marseillaises, enchaînant les buts et raflant deux trophées UNFP du joueur du mois. Son impact offensif a été immédiat et décisif dans la course à la Ligue des Champions.

Un milieu que l’Europe envie

Adrien Rabiot, revenu en France l’été dernier, se place au 5e rang. Patron du milieu de terrain marseillais, son expérience et sa justesse technique ont pesé lourd dans les temps forts de la saison olympienne. Son retour en Bleu pour les demi-finales de la Ligue des Nations confirme son excellente forme.

Enfin, Pierre-Emile Højbjerg, arrivé de Tottenham, se hisse à la 8e place de ce classement européen. Travailleur de l’ombre, relais fiable dans l’entrejeu, le Danois a su s’imposer dans un rôle clé, apportant équilibre et régularité.Avec trois recrues dans le top 10 européen, l’OM signe l’un des meilleurs mercatos du continent, à des années-lumière des critiques qui entouraient parfois sa politique de recrutement. Un signal fort envoyé à l’Europe… et à ses concurrents en Ligue 1.