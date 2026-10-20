Mercato OM : Paixao a toujours ce prétendant en Premier League !

Leeds United conserverait un intérêt pour Igor Paixão. Selon Football Insider, les exigences de l’OM restent un obstacle et une éventuelle offensive paraît davantage envisageable à l’été 2027.

Le dossier Igor Paixão reste suivi en Angleterre. Dans son article du 18 octobre, Football Insider rapporte que Leeds surveille toujours l’ailier, mais que d’autres clubs de Premier League pourraient lui faire concurrence.

Le prix demandé par l’OM reste déterminant

Le média anglais rappelle une valorisation de 40 millions de livres lors du dernier mercato. Pete O’Rourke présente une baisse éventuelle des exigences marseillaises comme un élément susceptible de relancer le dossier, sans annoncer d’accord. La piste a également été relayée par But! Football Club le 19 octobre. Le site rapporte cette formulation conditionnelle du journaliste :

Si le prix demandé par Marseille pour Paixão baisse lors des prochains mercatos, un accord pourrait potentiellement être conclu

L’été 2027 davantage envisagé que janvier

Dans son analyse, O’Rourke juge un mouvement hivernal peu probable : Marseille ne souhaiterait pas perdre un joueur important en cours de saison. Il évoque plutôt une nouvelle tentative l’été prochain, si l’intérêt de Leeds se maintient et si les conditions financières évoluent.