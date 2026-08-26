Mercato OM : les dernières infos dans le dossier Paixao !

L’avenir d’Igor Paixao pourrait devenir l’un des dossiers les plus sensibles de cette fin de mercato. Selon La Provence, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio souhaitent impérativement conserver l’ailier brésilien, mais l’entourage de Frank McCourt serait au contraire très favorable à une vente.

Genesio et Lorenzi veulent garder Paixao

Le dossier Igor Paixao cristallise plusieurs intérêts contradictoires à l’OM. Selon La Provence, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent conserver le Brésilien, considéré comme un élément important du projet sportif.

Mais dans le même temps, les proches de Frank McCourt seraient beaucoup plus ouverts à un départ, dans un contexte où l’OM doit encore améliorer sa situation financière et réduire sa masse salariale.

Un acteur du dossier cité par La Provence estime même qu’un départ de Paixao n’est désormais plus à exclure.

Sunderland aurait déjà proposé 30 M€

Le marché autour du joueur reste actif. Leeds aurait abandonné la piste, mais Paixao serait toujours courtisé avec insistance en Arabie saoudite, ainsi que par Aston Villa et Sunderland.

La Provence précise que Sunderland se montre particulièrement insistant et aurait déjà transmis plusieurs offres inférieures aux attentes de l’OM. La dernière proposition atteindrait 30 millions d’euros.

L’Arabie saoudite ne constituerait pas la priorité du joueur, mais un départ vers la Saudi Pro League ne serait pas totalement exclu. Sportivement, la Premier League serait en revanche une destination beaucoup plus attractive pour lui.

Le dossier pourrait donc se tendre dans les derniers jours du marché : Genesio et Lorenzi veulent garder Paixao, tandis qu’une partie de l’entourage de McCourt verrait d’un bon œil une vente importante.

À ce stade, aucune offre n’aurait encore atteint le niveau attendu par l’OM, mais la situation reste clairement ouverte.