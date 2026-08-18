Mercato OM : Igor Paixao attire du monde, mais Marseille a d’autres priorités…

Auteur d’une présaison remarquée avec l’OM, Igor Paixao conserve une belle cote sur le marché. Selon L’Équipe, l’ailier brésilien possède des prétendants dans le Golfe et reste suivi par Leeds, même si Marseille aimerait en priorité se séparer d’autres joueurs.

Paixao garde une forte valeur sur le marché

Parmi les satisfactions de la préparation estivale de l’OM, Igor Paixao s’est particulièrement distingué. Mais ses performances et son profil continuent également d’attirer l’attention sur le marché des transferts.

Selon L’Équipe, le Brésilien de 26 ans dispose de prétendants dans le Golfe. Leeds reste également intéressé par son profil, un an après avoir déjà bataillé avec Marseille pour tenter de le recruter en juillet 2025.

La valeur de Paixao se situerait aujourd’hui autour de son prix d’achat, soit environ 35 millions d’euros bonus compris. Un montant important dans le contexte économique actuel de l’Olympique de Marseille.

ZONE MERCATO OM ACT III https://t.co/qlW1gKAXDH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 17, 2026

L’OM préférerait vendre Højbjerg, Aguerd ou Kondogbia

Pour autant, un départ de Paixao ne constituerait pas la priorité de la direction marseillaise.

Toujours selon L’Équipe, l’OM aimerait d’abord parvenir à céder d’autres éléments, notamment Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd ou encore Geoffrey Kondogbia.



La situation reste cependant difficile à planifier. Les récents échecs des départs de Højbjerg et Aguerd ont encore montré à quel point un mercato pouvait évoluer rapidement, même lorsque certaines opérations semblaient bien engagées.

Dans ce contexte, l’avenir de Igor Paixao reste donc à surveiller. Marseille ne chercherait pas prioritairement à se séparer de l’un de ses joueurs les plus en vue durant la présaison, mais sa cote élevée et l’intérêt de plusieurs clubs pourraient faire évoluer le dossier si une proposition importante venait à arriver.