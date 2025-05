Mercato OM : Leganes relégué, des affaires à saisir pour l’OM ?

Malgré sa victoire contre Valladolid (3-0), Leganés n’a pas pu éviter la relégation en Segunda Division. Une descente qui pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le marché. Le club Legionarios compte en effet plusieurs joueurs intéressants et abordables qui ne devraient pas rester longtemps dans la banlieue madrilène avec cette relégation. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Valentin Rosier, un solide latéral d’expérience

À 28 ans, Valentin Rosier (né le 19 août 1996 à Montauban) est un latéral droit expérimenté, capable d’évoluer également au poste de milieu droit ou d’arrière gauche. Formé en France du côté de Rodez, il a notamment joué pour Dijon, le Sporting CP et Beşiktaş, où il a notamment connu la Ligue des Champions. Après un prêt peu concluant à Nice début 2024, il a rebondi à Leganés, où il s’est imposé comme titulaire. En 2024-2025, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives sans pouvoir empêcher la relégation de son équipe. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros, mais son contrat avec Leganés s’achève en juin 2025, ce qui pourrait représenter une opportunité intéressante pour l’OM.

Valentin Rosier güncel gelsin mi? pic.twitter.com/g7YUUNDnNx — AKTAN Scouting (@IbrahimAktan) February 23, 2025

A lire aussi : OM : Union sacrée après la réunion aux USA !

Munir El Haddadi, pur produit de la Masia au profil expérimenté

À 29 ans, Munir El Haddadi (né le 1er septembre 1995 à El Escorial, Espagne) est un attaquant polyvalent au parcours contrasté. Révélé très jeune au FC Barcelone, où il avait été présenté comme un grand espoir du club, l’international marocain n’a jamais totalement confirmé les promesses de ses débuts, malgré une technique fine et une belle intelligence de jeu. Passé par Valence, Alavés, Séville, Getafe et désormais Las Palmas, Munir a tout de même cumulé plus de 300 matchs professionnels, en Liga et en Europe. Capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, il reste un joueur élégant, mobile et expérimenté, capable de faire des différences dans les petits espaces. Avec 7 buts (TCC) cette saison et une valeur estimée à 3 millions d’euros, il pourrait avoir un rôle dans la rotation de l’effectif marseillais puisque l’OM jouera deux fois par semaine la saison prochaine. Un pari donc raisonnable sur un joueur qui ne sera pas titulaire certes, mais qui est encore capable de coups d’éclat qui pourraient aider l’équipe.

El Leganés ha descendido en España con más puntos que los finalistas de la Europa League en Inglaterra No hay quien entienda a este deporte pic.twitter.com/FCkNdPsLNB — Álex (@LxoMessismoFCB) May 24, 2025

Juan Cruz, ailier percutant et fin techniquement

À 25 ans, Juan Cruz Díaz Espósito (né le 25 avril 2000 à Quilmes, Argentine) est un ailier gauche espagnol, également capable d’évoluer à droite ou en soutien de l’attaque. Formé à Málaga, il a ensuite rejoint le Real Betis avant de s’engager avec Leganés à l’été 2024 pour 1 million d’euros. Lors de la saison 2024/2025, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 8 buts et délivrant 5 passes décisives. Sa polyvalence et sa capacité à créer des occasions en ont fait un des leaders de l’attaque madrilène cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028 et avec une valeur marchande estimée à 4 millions d’euros, Juan Cruz représente une option abordable à tenter pour renforcer les ailes offensives de l’OM. Son profil technique et son expérience en Liga pourraient être utiles dans la rotation de l’effectif la saison prochaine.