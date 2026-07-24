Mercato OM : l’énorme montant réclamé par Reims pour Keito Nakamura !

L’intérêt de l’ OM pour Keito Nakamura se confirme, mais le dossier s’annonce particulièrement complexe. Selon Foot Mercato, le Stade de Reims réclame au minimum 25 millions d’euros hors bonus pour laisser partir son international japonais. Une première offre de 18 millions d’euros aurait déjà été refusée par le club champenois, qui n’est pas sous pression financière.

Reims fixe un prix élevé pour Keito Nakamura

Ces dernières heures, Foot Mercato apporte de nouvelles précisions sur le dossier Keito Nakamura, récemment annoncé dans le viseur de l’OM par La Provence.

Le média révèle que le Stade de Reims a fixé le prix de départ de son ailier à 25 millions d’euros hors bonus. Une somme bien supérieure aux estimations évoquées jusqu’à présent et qui pourrait constituer un frein important pour les dirigeants marseillais.

Toujours selon Foot Mercato, le club champenois a déjà repoussé une offre de 18 millions d’euros, preuve de sa volonté de ne pas brader l’un de ses principaux atouts offensifs.

Une position de force pour le Stade de Reims

Le Stade de Reims aborde ce dossier dans une situation financière confortable. D’après Foot Mercato, les ventes réalisées ces derniers mois, notamment celles d’Abdul Koné, Patrick Zabi et Ewen Jaouen, permettent au club de ne pas être contraint de vendre rapidement.

Cette stabilité financière renforce la position des dirigeants rémois dans les négociations. Bien qu’un bon de sortie ait été accordé à Keito Nakamura, le club entend obtenir le montant qu’il estime correspondre à la valeur de son joueur.

L’ailier de 25 ans reste sous contrat jusqu’en 2028, ce qui offre également une marge de manœuvre importante au Stade de Reims.

L’OM devra rivaliser avec plusieurs clubs étrangers

Selon Foot Mercato, l’OM s’est bien renseigné sur la situation de Keito Nakamura, mais le club phocéen connaît désormais les exigences financières du Stade de Reims.

Au-delà du prix demandé, la concurrence s’annonce également importante. Everton ferait partie des clubs anglais intéressés par l’international japonais, tandis que Beşiktaş serait revenu à la charge. Le club turc avait déjà transmis une offre estimée à 15 millions d’euros lors du précédent mercato estival.

Dans ce contexte, Marseille devra composer avec des concurrents disposant parfois d’une capacité financière supérieure.

Une saison qui a fait grimper sa valeur

Si Keito Nakamura attire autant de convoitises, c’est notamment grâce à ses performances récentes. Avec 14 buts et 2 passes décisives en 29 matches de championnat, l’international japonais a largement contribué aux performances offensives du Stade de Reims.

Le joueur s’est également illustré lors de la Coupe du monde 2026, où il a notamment inscrit un but contre les Pays-Bas et délivré une passe décisive face à la Tunisie sous les couleurs du Japon.

Ces prestations ont renforcé son attractivité sur le marché des transferts et expliquent la fermeté affichée par le Stade de Reims.