Mercato OM : Lens s’attaque à une des rares solutions défensives de Genesio ?

Déjà limité en profondeur après un mercato terminé sans la moindre recrue, l’OM pourrait être confronté à une nouvelle menace sur son effectif. Selon le média 433foot, le RC Lens s’intéresse à Bamo Meïté, revenu cet été de son prêt à Lorient et actuellement considéré comme une solution possible dans la défense marseillaise.

Lens aurait placé Meïté parmi ses priorités

D’après 433foot, Lens cherche un joker pour remplacer Maik Nawrocky, gravement blessé. Le club artésien doit se tourner vers un joueur sous contrat en France et aurait identifié Bamo Meïté parmi les profils prioritaires.

Le défenseur ivoirien de 24 ans est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Sa valeur est estimée à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt, même si aucun montant de transfert n’est évoqué à ce stade.

Un départ qui poserait question à l’OM

La situation serait loin d’être anodine pour Marseille. Meïté n’a pas encore été utilisé par Bruno Genesio cette saison, mais son profil apparaît aujourd’hui comme une alternative crédible en défense centrale, secteur qui a encore montré des fragilités face au Paris FC.

Après une saison pleine en prêt à Lorient, le joueur est revenu avec davantage d’expérience et pourrait justement profiter du manque de profondeur dans l’effectif.

Dans ce contexte, un départ vers Lens compliquerait encore les options de Genesio. L’OM a déjà terminé son mercato sans recrue, avec plusieurs secteurs numériquement fragiles. Même si le jeune défenseur n’a pas encore joué, il a fait son retour dans le groupe pro la semaine dernière, difficile d’imaginer son départ alors que les choix en défense sont limités…