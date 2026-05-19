Mercato OM : Leonardo Balerdi ne confirme pas !

Capitaine de la défense de l’OM, Leonardo Balerdi a franchi dimanche la barre symbolique des 200 matchs sous le maillot marseillais face à Rennes. Après la rencontre, l’international argentin a laissé planer le doute sur son avenir, sans confirmer un départ lors du prochain mercato estival.

Leonardo Balerdi célèbre un cap symbolique avec l’OM

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Dimanche, lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Rennes, Leonardo Balerdi a vécu une soirée particulière au Stade Vélodrome. Le défenseur argentin a disputé son 200e match sous les couleurs marseillaises, un chiffre symbolique célébré par la remise d’un maillot collector en marge de la rencontre.

Arrivé à l’OM en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, le joueur de 27 ans s’est progressivement imposé comme un élément central de la défense olympienne. Cette saison encore, malgré plusieurs blessures, Balerdi a conservé un rôle important dans l’effectif marseillais.

Au micro de BFM Marseille, l’Argentin est revenu sur son attachement au club et à son environnement unique : « Ce que je retiens après 200 matchs ? La passion et la mort pour ce club. C’est une chose qui est très spéciale ici. »

Un avenir encore flou avant le mercato estival

Si Leonardo Balerdi a affiché son émotion après ce cap symbolique, ses déclarations sur son avenir ont surtout retenu l’attention autour de l’Olympique de Marseille. Interrogé sur la possibilité qu’il ait disputé son dernier match au Vélodrome, le défenseur est resté prudent : « Mon dernier match au Vélodrome ? On verra… Je ne sais pas encore, pour le moment je suis ici. On verra… »

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur argentin dispose encore d’une situation contractuelle solide avec l’OM. Mais son profil continue d’attirer plusieurs clubs italiens à l’approche du mercato. La future organisation sportive marseillaise pourrait également jouer un rôle important dans ce dossier.

Le probable futur directeur sportif, Grégory Lorenzi, devrait rapidement clarifier les intentions du club concernant plusieurs cadres de l’effectif. Dans ce contexte, le dossier Leonardo Balerdi s’annonce comme l’un des sujets majeurs du mercato de l’OM.