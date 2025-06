Mercato OM : L’Equipe confirme ces deux nouvelles pistes !

Marseille a superbement lancé son été 2025 en recrutant deux nouvelles recrues libres de tout contrat, à des postes cruciaux. Cependant, le club ne compte pas s’arrêter là alors que le journal L’Équipe confirme la piste Bardghji et Mingueza.

L’OM est un club qui a décidé de frapper fort d’entrée de jeu dans cette période de transfert. Le club a officialisé l’arrivée d’Angel Gomes, alors que celle de Egan-Riley ne devrait pas tarder pour le joueur qui a passé sa visite médicale aujourd’hui. Après l’arrivée de ces deux joueurs libres, Longoria et Benatia ne comptent pas s’arrêter là et ont dors et déjà réactivés de nouvelles pistes pour venir renforcer l’effectif à des endroits cruciaux.

Et c’est le journal L’Équipe qui a confirmé les deux dernières rumeurs qui fleurissaient du côté de la Canebière, en affirmant que les dirigeants marseillais surveillaient bien les pistes menant à Bardghji, ailier suédois, et Mingueza, latéral espagnol. Des premiers contacts auraient eu lieu en ce qui concerne l’international de la Roja, qui, à l’âge de 26 ans, sort d’une bonne saison avec le Celta Vigo. L’ancien joueur formé au Barca a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en Liga.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Lens piste une pépite ivoirienne ?

Deux pistes difficiles

Cependant le dossier ne sera pas évident pour le latéral droit, alors que le coût du transfert pourrait être élevé. Malgré le fait qu’il ne reste qu’un an de contrat au joueur espagnol, son club ne le laissera pas partir pour moins de 20 millions d’euros. En cause, une clause libératoire fixée à ce montant-là pourrait venir refroidir les dirigeants olympiens. De plus, le journal AS rapporte que les contacts entre les deux clubs ne sont pas beaucoup avancées.

Mais la piste menant à l’ailier suédois de 19 ans ne sera pas tranquille non plus. Joueur à très gros potentiel, l’attaquant du FC Copenhague se retrouvera sans contrat en décembre 2025. Une donnée qui pourrait représenter une grosse opportunité pour l’OM, friand de ce genre de deal. La concurrence sera cependant très forte pour le joueur alors que le FC Porto et Manchester United suivent le dossier. Des renseignements auraient été pris du côté marseillais en attendant de voir l’évolution.