Mercato OM : L’Equipe confirme ces trois pistes en attaque !

L’Olympique de Marseille poursuit son travail en coulisses pour renforcer son secteur offensif lors du mercato estival. Le club phocéen cible notamment un ailier gauche et un attaquant pour épauler et concurrencer les titulaires actuels. Selon les informations de L’Équipe, trois joueurs sont actuellement dans le viseur de la cellule de recrutement.

Noa Lang et Igor Paixao ciblés pour le couloir gauche

A lire aussi : Mercato ex OM : Un pont d’or pour Boubacar Kamara ?

La situation de Noa Lang, 25 ans, est la plus avancée. L’international néerlandais, encore sous contrat pour trois saisons, souhaite quitter le PSV. Le club néerlandais a fixé son prix à 20 millions d’euros selon le média sportif. L’OM apprécie particulièrement son profil d’ailier rapide et percutant. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre les différentes parties, laissant entrevoir une possible ouverture.

🗞️ La une du journal L’Équipe du mercredi 11 juin 2025

Pour lire votre édition ➡️ https://t.co/4QdAigK5RY pic.twitter.com/3iVDPyw26p — L’Équipe (@lequipe) June 11, 2025

Autre piste confirmée pour le côté gauche : Igor Paixao, 24 ans. L’ailier brésilien appartient au Feyenoord Rotterdam, où il est encore engagé pour quatre ans. Le dossier s’annonce plus délicat sur le plan financier, le joueur étant évalué à un tarif supérieur à celui de Lang, un chiffre de 40M€ à même été avancé. Le contexte contractuel rend le transfert plus complexe à concrétiser.

Matthis Abline visé comme doublure d’Amine Gouiri



En parallèle, les dirigeants marseillais cherchent un attaquant axial pour être la doublure d’Amine Gouiri. Leur priorité actuelle se nomme Matthis Abline, actuellement au FC Nantes. Le jeune avant-centre a fait l’objet de deux offres, toutes deux refusées par le club nantais. Malgré ce refus, l’OM reste attentif à l’évolution du dossier.

L’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait avoir des conséquences pour Neal Maupay, qui risque de devenir le troisième choix dans la hiérarchie offensive. Même si le joueur se plaît à Marseille. L’OM, qui souhaite renforcer sa ligne d’attaque pour la saison prochaine, avance donc avec méthode et a d’ores et déjà entamé des discussions concrètes pour ces trois cibles offensives.