Mercato OM : L’Equipe et Romano annoncent la signature de Medina ! (tous les détails contractuels révélés)

Selon les informations publiées ce lundi soir par L’Équipe, l’Olympique de Marseille et le RC Lens ont trouvé un accord ces derniers jours pour le transfert de Facundo Medina. Le défenseur argentin de 26 ans est attendu ce mardi à Marseille pour passer sa visite médicale. Il deviendrait ainsi la troisième recrue du mercato estival de l’OM.

D’après L’Équipe, les négociations se sont accélérées durant le week-end, et un terrain d’entente a été trouvé autour d’un transfert estimé à 22 millions d’euros, bonus inclus. Medina, arrivé à Lens en 2020, s’apprête à quitter le club nordiste après cinq saisons solides en Ligue 1.

🚨🔵⚪️ Facundo Medina to Olympique Marseille, here we go! Deal agreed for a package worth in excess of €20m.

Five year deal for the defender and €22m total potential fee for RC Lens, as called by L’Équipé. pic.twitter.com/yNmJSeNrle

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2025