Mercato OM : les 3 infos clés de la semaine qui agitent déjà l’hiver 2026

À l’approche du mercato hivernal 2026, l’Olympique de Marseille commence déjà à faire parler de lui. Entre pistes défensives prometteuses, offensive pour un meneur de jeu et menaces venues d’Arabie saoudite, la semaine a été particulièrement riche pour le club phocéen. Tour d’horizon des trois dossiers majeurs qui font l’actualité.

1. L’OM observe Branimir Mlacic, jeune pépite croate très convoitée

Selon le média croate Slobodna Dalmacija, des émissaires de l’OM étaient présents lors du choc entre le Dynamo Zagreb et l’Hajduk Split afin de superviser Branimir Mlacic, défenseur central de 18 ans.

Formé à l’Hajduk depuis 2018, Mlacic s’est imposé cette saison comme un titulaire régulier :

13 matchs officiels en 2025-2026

Plus de 1 000 minutes disputées

1 passe décisive , aucune faute majeure

Expérience européenne en Conference League

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le Croate attire déjà les regards. Selon plusieurs sources, l’Inter Milan aurait dégainé une offre avoisinant les 6 à 8 M€, tandis que Liverpool et l’OM surveillent le dossier.

Un profil qui colle à la stratégie défendue par Medhi Benatia, axée sur la post-formation et les talents à fort potentiel. Reste à savoir si l’OM pourra rivaliser avec l’avance prise par l’Inter.

👉 Pour suivre l’évolution de ces dossiers et toutes les dernières rumeurs, consultez notre page dédiée au mercato OM et aux transferts de l’Olympique de Marseille.

2. Carrascal, la piste offensive voulue par De Zerbi se confirme

Deuxième information forte : l’OM avance sérieusement sur Jorge Carrascal. Le journaliste colombien Cesar Augusto Londoño a confirmé que le dossier était réel et initié à la demande directe de Roberto De Zerbi.

Le club marseillais aurait déjà :

échangé avec l’entourage du joueur

validé le profil pour renforcer la créativité entre les lignes

Actuellement à Flamengo, Carrascal (27 ans) a été recruté pour 12,5 M€ en provenance du Dynamo Moscou. Le club brésilien souhaite le conserver pour la Copa Libertadores et ne discuterait qu’à partir de 20 M€.

Un montant conséquent, mais cohérent pour un joueur capable d’apporter ce qui manque encore à l’OM : déséquilibre, contrôle du tempo et créativité offensive.

3. Balerdi ciblé par l’Arabie saoudite… mais l’OM résiste

Enfin, le dossier le plus sensible de la semaine concerne Leonardo Balerdi. D’après Sky Sport Suisse, le club saoudien Al-Qadsiah intensifie ses démarches pour recruter le capitaine marseillais, avec plusieurs réunions prévues avec ses représentants.

En interne, la position de l’OM est claire : Balerdi n’est pas à vendre. Pilier du projet De Zerbi, leader du vestiaire et cadre défensif, l’Argentin souhaite rester en Europe, avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire.

Mais le dossier pourrait évoluer en cas d’offre “agressive”. Des montants compris entre 30 et 40 M€ sont évoqués, capables de faire réfléchir même les dirigeants les plus fermes.

