Mercato OM : Les 4 possibilités de Maupay avant 20h !

L’Olympique de Marseille vit une fin de mercato agitée, et le dossier Neal Maupay a plusieurs opportunités. Devenu quatrième dans la hiérarchie des attaquants derrière Greenwood, Aubameyang et Roninio Vaz, le buteur français pourrait faire ses valises avant 20h.

Selon les informations de FootMercato, les discussions entre Maupay et Sassuolo se compliquent depuis quelques heures. Le club italien, qui a déjà multiplié les contacts avec l’entourage du joueur et l’OM, n’a toutefois pas renoncé. Une nouvelle tentative est attendue dans l’après-midi afin de convaincre toutes les parties et tenter de finaliser l’opération.

Sassuolo insiste, Getafe et le Genoa à l’affût

En parallèle, Getafe surveille attentivement la situation en Espagne. Le club madrilène pourrait se manifester dans les toutes dernières heures s’il perçoit une ouverture. De son côté, le Genoa de Patrick Vieira reste également en embuscade. L’entraîneur français apprécierait le profil de Maupay et n’aurait pas abandonné l’idée de le récupérer pour renforcer son secteur offensif.



Toujours d’après les indiscrétions du média spécialisé, l’Udinese garde aussi le joueur en ligne de mire. Si le transfert de Nicolò Zaniolo devait échouer, le club frioulan envisagerait Neal Maupay comme plan B, en compagnie de Walid Cheddira.

Un prêt payant avec option d’achat espéré

Pour l’OM, la priorité est claire : un départ sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. La direction marseillaise veut alléger son effectif et donner de la visibilité à Maupay, peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.