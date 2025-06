Mercato OM : Les agents de Noa Lang font le tour des clubs !

L’OM envisage tous les scénarios en ce début de mercato et aimerait tenter de gros coups. C’est le cas pour le dossier Noa Lang sur lequel les dirigeants sont très attentifs, alors que ses agents font le tour des clubs susceptibles de recruter leur client.

L’OM semble avoir mis les bouchées doubles en ce début de mercato et ne veut pas perdre de temps. En effet, alors que le mercato a ouvert ses portes depuis maintenant sept jours, les dirigeants marseillais semblent décider à ne rien laisser au hasard et veulent récupérer le plus de bonnes opérations possibles. Après avoir finalisé les derniers détails pour Angel Gomes, c’est donc sur d’autres dossiers offensifs que Longoria et Benatia semblent avancer.

Et parmi ces dossiers chauds, on retrouve la piste menant à Noa Lang. L’ailier néerlandais du PSV sort d’une grosse saison où il aura inscrit 14 buts et 12 passes décisives. De quoi se faire remarquer sur la scène internationale tandis que plusieurs clubs sont sur le coup afin de tenter leur chance. Et récemment, La Provence nous a appris que ses agents étaient actuellement en tournée en Europe afin de rencontrer les clubs intéressés par le joueur.

Un gros club en concurrence ?

Alors que ses agents savent que Noa Lang génère un gros intérêt chez plusieurs grosses écuries, il sera donc plus compliqué pour l’OM de pouvoir s’imposer dans ce duel. Cependant, ce dossier semble moins coûteux que celui menant à Igor Paixao, tandis que les agents de Noa Lang ont informé les clubs que le prix de départ pour le joueur était fixé à 20 millions d’euros. Une grosse somme mais loin des 40 millions demandés par le Feyenoord pour l’autre ailier brésilien.

Cependant, lors de cette tournée des clubs, les agents de l’attaquant néerlandais auraient rencontré Naples, qui serait intéressé par le joueur. Un accord contractuel aurait même été trouvé entre les Italiens et Noa Lang, alors que le PSV n’a cependant toujours pas reçu d’offres convaincantes. Il faudra donc savoir se montrer persuasif côté marseillais afin de faire signer le joueur de 25 ans.