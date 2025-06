Mercato OM : Les chiffres dingues du transfert de Noa Lang à Naples !

Un temps pisté par l’OM, Noa Lange ne devrait finalement pas rejoindre le club et va s’engager avec Naples pour la saison prochaine. Un dossier dont l’OM se serait retiré après avoir vu les montants exigés par le PSV et Noa Lang.

L’OM est activement à la recherche de joueur capable de faire passer le club dans un autre stade. Après avoir bien commencé son mercato en recrutant deux joueurs prometteurs gratuitement, le club se fait plus discret ces dernières semaines. Et alors que la priorité des dirigeants reste encore de trouver un défenseur central capable d’être titulaire directement, l’OM cherche également le remplaçant de Luis Henrique sur l’aile gauche.

Et pour ce dossier-là, les dirigeants ont sondé plusieurs joueurs ainsi que plusieurs équipes. Parmi les pistes les plus probables, figuraient les noms de Noa Lang et d’Igor Paixao. Deux joueurs évoluant aux Pays-Bas, avec le PSV et le Feyenoord respectivement, qui auraient pu représenter un gros coup pour l’OM. Cependant, la piste menant à Noa Lang s’est compliquée lorsque Naples est rentré dans la danse. Et c’est finalement du côté de l’Italie que le joueur va se diriger.

Une indemnité folle payée par Naples !

🚨💙 Noa Lang has informed PSV Eindhoven about his agreement on personal terms with Napoli. Contract until June 2030 for €2.8m net salary per season. New contacts club to club soon as PSV want €35m plus 10% sell-on clause. pic.twitter.com/rvb0Ib9WYO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

En effet, annoncé depuis quelques jours, c’est Fabrizio Romano qui a confirmé l’opération et dévoilé les chiffres du transfert. Et lorsque l’on voit les montants payés, on comprend pourquoi l’OM s’était retiré du dossier ! En effet, en plus des presque 3 millions d’euros par an que va toucher le joueur du côté de Naples, c’est surtout le montant payé par le club au PSV qui impressionne !

Alors que les rumeurs parlaient d’un transfert autour des 20 millions d’euros, le journaliste italien dévoile que ce sont finalement 35 millions d’euros qui vont être déboursés par les champions d’Italie ! Une somme folle à laquelle il faut rajouter 10% lors d’une future revente du joueur. Des prix hors de catégorie pour l’OM, qui doit se concentrer sur d’autres postes plus importants et ne souhaite pas faire de folie sur le marché des transferts.