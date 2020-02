Mercato OM : Les conditions sportives sont pourtant réunies, mais Lihadji…

Mourad Aerts et Azir Said Mohamed Cheik vous ont proposé un dossier sur la formation de l’OM. On vous propose de revenir sur un extrait qui concerne Isaac Lihadji…







L’ailier de 17 ans n’a pas signé son contrat pro malgré des négociations qui ont débuté en juillet 2019, les mois sont passés et l’OM a décidé de retirer son offre face aux atermoiements du clan Lihadji. Le joueur sera libre en fin de saison et cristallise des frustrations. Azir Said Mohamed Cheik tente d’expliquer le contexte de cette situation, d’un jeune joueur pas forcément bien conseillé…

On est pas sûr que l’entourage de Lihadji l’ait bien conseillé

« De l’extérieur ça peut être choquant de se dire qu’un marseillais formé à l’OM ne signe pas rapidement son premier contrat pro. Il y a des choses qui rentrent en jeu, comme l’entourage, le projet sportif vendu par les dirigeants au clan Lihadji, il faut le prendre ne compte. (…) On est pas sûr que l’entourage de Lihadji l’ait bien conseillé. je pense que c’est la principale raison qui fait que les supporters marseillais sont en colère ou frustrés dans le cas Lihadji, car de l’extérieur on a l’impression que le projet s’oriente vers l’idée de donner l’accès aux meilleurs jeunes vers l’équipe première et de les installer durablement. Comment se fait-il que l’étendard du centre de formation ne veuille pas signer son premier contrat pro alors que les conditions sportives semblent réunies pour que cela se fasse. Isaac a 17 ans, il y a une grosse pression sur lui. Certains diront qu’il l’a provoqué, mais il faut se mettre à sa place. Cela impacte le mental d’un jeune de seulement 17 ans, c’est compliqué à gérer. » Azir Said Mohamed Cheik – source : FCMarseille

