Mercato OM : Les dernières infos dans le dossier Cornelius !

Le dossier Derek Cornelius semble avoir nettement refroidi. Alors qu’Al-Ettifaq suivait le défenseur canadien de l’OM, le club saoudien aurait désormais fait de Montassar Talbi sa priorité. Un départ de Cornelius dans les dernières heures du mercato saoudien paraît donc de moins en moins probable.

Al-Ettifaq privilégie Montassar Talbi

Selon les informations du journaliste Adrien Pittore, Al-Ettifaq a noué de premiers contacts avec Derek Cornelius mais également avec Montassar Talbi, défenseur du FC Lorient. À ce stade, c’est l’international tunisien qui serait la priorité du club saoudien.

Cornelius apparaîtrait donc désormais comme un « plan B » dans ce dossier. Le marché saoudien étant encore ouvert jusqu’à 23h59, un retournement reste théoriquement possible, mais la tendance actuelle ne va pas dans le sens d’un départ du Canadien.

Cornelius bien présent dans le groupe contre le Paris FC

Autre élément qui renforce cette tendance : Derek Cornelius figure bien dans le groupe convoqué par Bruno Genesio pour la réception du Paris FC ce dimanche au Vélodrome.

Après l’échec de son départ vers le Rayo Vallecano dans les dernières heures du mercato européen, le défenseur canadien devrait donc, sauf surprise, poursuivre l’aventure à Marseille.

Le dossier n’est pas totalement fermé tant que le mercato saoudien reste ouvert, mais à ce stade, un transfert de Cornelius semble devenu peu probable.