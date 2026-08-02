Mercato OM : Les dernières infos dans le dossier Marcin Bulka !

L’Olympique de Marseille a transmis une offre à NEOM pour tenter de recruter Marcin Bulka, selon les informations d’Asharq Al-Awsat. Le gardien polonais, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club saoudien, représente une piste étudiée par l’OM dans l’hypothèse d’un départ de Gerónimo Rulli. Mais entre le coût du transfert, le niveau de salaire du joueur et la position de NEOM, les chances marseillaises apparaissent pour l’instant très limitées.

L’OM avance sur la piste Marcin Bulka

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer son effectif au poste de gardien de but. Alors que Gerónimo Rulli pourrait effectuer un retour à Manchester City, les dirigeants marseillais étudient plusieurs profils susceptibles de prendre la relève.

Selon Asharq Al-Awsat, l’Olympique de Marseille a transmis une offre à NEOM afin de recruter Marcin Bulka. Cette démarche confirme que le club phocéen négocie directement avec la formation saoudienne et ne mise pas sur une éventuelle opportunité liée à la situation contractuelle du joueur.

Le portier polonais est engagé avec NEOM jusqu’en 2028. Son contrat de longue durée renforce la position du club saoudien dans les discussions et limite les marges de manœuvre de l’OM.

La piste Marcin Bulka s’inscrit donc dans la réflexion marseillaise autour de la succession éventuelle de Gerónimo Rulli, mais aucun accord n’est annoncé à ce stade.

NEOM ne devrait pas accepter une vente à perte

Le principal obstacle concerne le montant qu’exigerait NEOM pour laisser partir son gardien. Le club entraîné par Christophe Galtier avait investi 15 millions d’euros lors du recrutement de l’ancien joueur de l’OGC Nice, l’été dernier.

Dans ces conditions, il apparaît peu probable que la formation saoudienne accepte de céder Marcin Bulka pour une somme nettement inférieure au montant engagé pour son arrivée.

La situation contractuelle du joueur constitue également un élément important. Avec un engagement courant jusqu’en 2028, NEOM n’est pas contraint de vendre rapidement et peut défendre ses exigences financières.

Pour l’OM, les négociations pourraient donc être complexes. Le club marseillais devrait trouver une formule capable de répondre aux attentes de la formation saoudienne tout en respectant ses propres contraintes économiques.

La volonté de Marcin Bulka pourrait peser

La position de Marcin Bulka pourrait toutefois jouer un rôle dans la suite du dossier. Si le gardien souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille, cette volonté pourrait contribuer à faciliter les échanges entre les différentes parties.

Elle ne suffirait cependant pas nécessairement à débloquer les discussions. La question du salaire représente un autre obstacle majeur pour le club phocéen.

Selon les informations communiquées, Marcin Bulka percevrait actuellement environ 5 millions d’euros nets par saison en Arabie saoudite. Un niveau de rémunération que l’OM ne serait pas en mesure d’aligner.

Les discussions devraient donc porter à la fois sur les conditions du transfert et sur les exigences salariales du joueur. Une éventuelle arrivée à Marseille supposerait un accord sur ces deux aspects.

Une piste ambitieuse, mais une opération difficile

La piste Marcin Bulka confirme la volonté de l’OM d’anticiper un possible départ de Gerónimo Rulli. Le profil du gardien polonais est étudié, et une offre a bien été transmise à NEOM.

Mais plusieurs éléments rendent l’opération particulièrement difficile : le montant investi par le club saoudien, le contrat du joueur jusqu’en 2028 et l’écart salarial entre les deux environnements.

À ce stade, aucune avancée décisive n’a été annoncée. La possibilité de voir Marcin Bulka rejoindre l’Olympique de Marseille paraît donc limitée, même si la volonté du joueur pourrait devenir un facteur important dans la poursuite des négociations.