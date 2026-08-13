Mercato OM : les dernières infos dans le dossier Timothy Weah !

Le dossier Timothy Weah reste surveillé de près à l’Olympique de Marseille, où l’international américain se sent actuellement très bien. Selon Sébastien Denis, plusieurs clubs se sont renseignés, mais aucun n’a pour l’instant réussi à faire bouger les lignes. Évalué à 20 millions d’euros, Weah ne pourrait envisager un départ que pour un projet sportif de très haut niveau.

Weah épanoui à Marseille

Selon les informations de Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, Timothy Weah est épanoui à l’OM et apprécie son environnement marseillais. Le joueur aurait également accueilli favorablement l’arrivée de Bruno Genesio, un élément qui renforce sa volonté de poursuivre l’aventure olympienne.

Plusieurs clubs à l’affût

Plusieurs formations ont pris des renseignements sur la situation de Weah. Sunderland a notamment tâté le terrain, sans succès. Villarreal, contrairement à certaines informations, ne serait pas présent dans le dossier.

L’Italie reste en revanche attentive à la situation de l’international américain. Mais pour l’heure, aucun prétendant ne semble avoir suffisamment convaincu le joueur.

Un départ uniquement pour un grand projet

La position de Timothy Weah paraît claire : il faudra un projet sportif particulièrement ambitieux pour le convaincre de quitter Marseille.

« Seul un top projet sportif pourrait le faire fléchir », indique Sébastien Denis.

À ce stade, l’OM conserve donc une position favorable dans ce dossier. Malgré les sollicitations, Weah se plaît à Marseille et aucune volonté de départ n’est rapportée.