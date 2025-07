Mercato OM : Les dernières infos de Di Marzio pour Aguerd !

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Nayef Aguerd, le défenseur international marocain de West Ham est également courtisé par l’AS Roma, mais les Hammers ne sont pas disposés à accepter un prêt.

La Roma a entamé de nouveaux contacts avec le club londonien pour un accord de prêt concernant Aguerd, mais West Ham refuse cette formule, préférant un transfert sec. Cette position pourrait favoriser l’OM, qui est à la recherche d’un défenseur expérimenté pour étoffer son effectif. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen veut bâtir une défense solide pour la saison 2025-2026.

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025