Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur la probable 5e recrue estivale !

Alors que PE Aubameyang doit arriver ce mardi à Marseille et devrati donc être la 4e recrue de l’OM après Gomes, Egan-Riley et Medina, la 5e recrue pourrait venir d’Italie. Le dossier Timothy Weah semble entrer dans sa phase décisive. Alors que plusieurs médias italiens annoncent depuis deux semaines un accord imminent entre l’Olympique de Marseille et la Juventus, le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a apporté des précisions sur l’état réel des négociations.

Selon ses informations, « les discussions entre l’Olympique de Marseille et la Juventus pour Tim Weah avancent bien ». Le deal envisagé porte sur un prêt avec obligation d’achat, une formule déjà utilisée par l’OM sur plusieurs dossiers ces dernières saisons. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient jouer en faveur d’un accord rapide. Toujours selon Romano, l’international américain « attend juste l’OM », signe de la volonté claire du joueur de rejoindre la formation dirigée par Roberto De Zerbi.

