Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur Weah ! Fin du feuilleton ?

Le dossier Tim Weah pourrait bientôt se conclure en faveur de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les discussions entre le club phocéen et la Juventus ont franchi une étape décisive ces dernières heures. L’OM négocie actuellement un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule privilégiée par les dirigeants olympiens dans ce dossier complexe.

L’international américain, qui évolue au poste de piston droit et peut également jouer plus haut sur le terrain, a donné son feu vert pour rejoindre la formation marseillaise. « Il faut savoir que l’Olympique de Marseille est désormais en pourparlers avancés avec la Juventus pour Tim Weah. Accord avec le joueur en place puisqu’il souhaite rejoindre l’OM, discussions en cours pour un prêt avec clause d’achat qui deviendra obligatoire. Le montant du transfert est toujours en discussion, mais l’OM veut Weah, comme révélé en juin », a expliqué Romano sur ses réseaux.

