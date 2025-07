Mercato OM : Les dernières infos de l’Equipe dans le dossier Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans, pourrait effectuer un retour à l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon s’apprête à résilier son contrat avec Al-Qadisiya, promu cette saison en Saudi Pro League, pour retrouver l’Europe et notamment la Ligue 1.

Selon le quotidien sportif, l’avant-centre donne aujourd’hui sa priorité à l’OM, où il a laissé une empreinte positive lors de son passage entre 2023 et 2024. Sous les couleurs marseillaises, il avait inscrit 30 buts toutes compétitions confondues, terminant meilleur buteur du club et contribuant à son beau parcours européen. Le joueur, libre de tout contrat une fois la résiliation actée, pourrait s’engager avec Marseille jusqu’en juin 2027.

Priorité OM pour Auba !

Malgré des offres venues du Qatar, des Émirats arabes unis et d’autres clubs d’Arabie saoudite, dont Al-Ettifaq, Aubameyang semble privilégier un défi sportif plus exigeant que lucratif. Des discussions ont eu lieu ce mardi soir entre le joueur et la direction marseillaise dans un climat qualifié de « cordial et affectueux » par une source proche du dossier. Les échanges ont confirmé la volonté commune de se retrouver, même si l’attaquant doit encore évaluer les propositions concurrentes avant de trancher.



La tendance actuelle reste toutefois très favorable à l’OM, qui verrait d’un bon œil le retour d’un cadre expérimenté, capable d’encadrer les jeunes éléments offensifs du groupe dirigé par Roberto De Zerbi. En quête de leadership et d’efficacité offensive, le club phocéen s’apprête peut-être à frapper un joli coup sur le marché estival. La réponse définitive d’Aubameyang est attendue dans les prochains jours.