Mercato OM : les dernières infos du dossier Arthur Melo !

Décidément l’OM semble énormément s’intéresser aux milieux de terrain de la Juventus. Alors qu’Adrien Rabiot s’est engagé cet été, que les noms de Pogba et Fagioli sont évoqués, un autre milieu de terrain est aussi au cœur des rumeurs depuis plusieurs semaines : Arthur Melo.

Arthur Melo, milieu de terrain brésilien de la Juventus, devrait bien quitter le club dès le mois de janvier 2024. Son agent, Federico Pastorello, a récemment confirmé cette information et apporté des précisions sur l’avenir du joueur.

Dans des déclarations relayées par Calciomercato, Pastorello a affirmé que plusieurs clubs brésiliens se sont montrés intéressés par Arthur, mais que le joueur préfère rester en Europe. « De nombreux clubs brésiliens ont manifesté leur intérêt pour lui, mais nos plans sont clairs : Arthur veut rester en Europe. Il y a des intérêts : on verra ce qui se passe… », a expliqué l’agent. Cette volonté de rester sur le continent européen laisse entendre que plusieurs clubs européens pourraient être intéressés par ses services.

