Mercato OM : ça bouge pour Sacha Boey !

Annoncé comme l’une des cibles prioritaires de l’OM pour renforcer le couloir droit de sa défense, Sacha Boey est annoncé entre Marseille et Galatasaray. Selon les informations du journaliste turc Burhan Can Terzi, le latéral droit du Bayern Munich est en passe de faire son retour en Turquie, du côté de Galatasaray, son ancien club. Mais d’autres informations indiquent que le joueur formé à Rennes a choisi l’OM !

« Le Bayern Munich a accepté l’offre de Galatasaray pour Sacha Boey. », a précisé le journaliste sur ses réseaux sociaux. Un tournant décisif dans ce dossier, alors que l’Olympique de Marseille suivait de près la situation du joueur de 23 ans depuis plusieurs semaines.

Bayern Münih, Galatasaray’ın Sacha Boey için yaptığı teklifi kabul etti. Transfer ile ilgili tüm detayları @burhancanterzii aktardı. pic.twitter.com/ppzIuJfnoC — Sportcell (@sportcelltr) July 3, 2025

Accord entre le Bayern et Galatasaray selon Burhan Can Terzi

Sacha Boey, formé en France et révélé au plus haut niveau sous les couleurs de Galatasaray, avait quitté le club stambouliote à l’été 2023 pour rejoindre le Bayern Munich contre un montant de 30 millions d’euros. Toutefois, son aventure en Bundesliga n’a pas été à la hauteur des attentes, entre blessures et manque de temps de jeu. Ce retour en Turquie pourrait relancer sa carrière, dans un environnement qu’il connaît bien.

A lire : OM Mercato : Le dossier Bennacer se complique sérieusement

Boey a choisi l’OM selon HT Spor

Cependant, un nouvel élément pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. D’après les informations de Çağatay Çelik, journaliste pour HT Spor, Sacha Boey aurait trouvé un accord total avec l’OM. « Sacha Boey s’est mis d’accord avec Marseille sur tout ; il attend que le Bayern Munich et Marseille trouvent un accord. Boey a choisi Marseille, et non Galatasaray, pour sa carrière. » affirme-t-il. Une déclaration qui contredit les dernières rumeurs venues de Turquie et relance l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur. Le dossier dépend désormais des négociations entre le Bayern Munich et le club phocéen, qui doivent encore s’entendre sur le montant et les modalités du transfert.