Mercato OM : Les dernières infos italienne concernant l’avenir d’Ordoñez à Bruges !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait fait de Joel Ordoñez l’une de ses principales cibles défensives. Le jeune international équatorien, alors sous contrat avec le Club Bruges, semblait tout proche de rejoindre la Canebière. Malgré la volonté affichée du joueur, bien décidée à rejoindre l’OM, le transfert n’avait finalement pas abouti. Les dirigeants belges, inflexibles, avaient préféré conserver leur défenseur central, encore lié jusqu’en 2029.

Quelques mois plus tard, la situation pourrait de nouveau évoluer. À l’approche du mercato hivernal, le nom d’Ordoñez refait surface, mais cette fois du côté de l’Inter Milan. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard préparerait une offensive pour attirer le défenseur dès le mois de janvier. Une opération qui, si elle se concrétisait, priverait le Club Bruges d’un de ses titulaires avant le choc face à l’OM, prévu le 28 janvier en Ligue des Champions.

Ordoñez vers l’Inter Milan ?

Évalué à 28 millions d’euros par Transfermarkt, Ordoñez représente l’un des plus gros potentiels défensifs du championnat belge. Son profil athlétique, sa relance propre et sa lecture du jeu avaient séduit les recruteurs marseillais, qui voyaient en lui une solution d’avenir pour renforcer la charnière centrale. Mais à l’époque, malgré la pression exercée par le joueur, les dirigeants de Bruges avaient fermé la porte à double tour.

Aujourd’hui, le contexte pourrait être différent. L’Inter, en quête de renforts jeunes et prometteurs, semble prêt à s’aligner sur les exigences financières du club belge. Si le transfert venait à se concrétiser, Joel Ordoñez pourrait donc quitter Bruges avant d’affronter l’OM, une situation qui ne manquerait pas d’ironie pour les supporters marseillais, toujours attentifs au destin de celui qui fut si proche de rejoindre leur club l’été dernier.