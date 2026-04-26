Mercato OM : les dernières infos italiennes concernant Leonardo Balerdi !

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi voit son avenir s’assombrir à l’approche du mercato estival. Critiqué sportivement et désormais concurrencé dans le vestiaire, le défenseur argentin suscite néanmoins l’intérêt de la Roma.

Balerdi en perte de vitesse à l’OM

La situation de Leonardo Balerdi s’est nettement dégradée ces dernières semaines. Le défenseur central de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, enchaîne les prestations jugées insuffisantes, notamment lors de la défaite face au FC Lorient (0-2). Une rencontre qui a renforcé les critiques à son encontre au stade Vélodrome.

Sur le plan interne, le changement de hiérarchie est également marquant. Avec l’arrivée de Habib Beye sur le banc, Balerdi a perdu son brassard de capitaine, désormais confié à Pierre-Emile Højbjerg. Un symbole fort qui traduit une perte d’influence dans le vestiaire marseillais.

Dans ce contexte, la question d’un départ se pose avec insistance, alors que l’OM cherche à ajuster son effectif et sa masse salariale.

Une valeur marchande débattue, la Roma en embuscade

Le dossier Balerdi divise également sur le plan économique. Selon les estimations du site Transfermarkt, sa valeur actuelle est d’environ 18 millions d’euros. Pourtant, en interne, l’Olympique de Marseille espérerait un montant bien supérieur.

Le journaliste Alexandre Jacquin a ainsi déclaré dans le podcast After Marseille sur RMC : « L’OM espère récupérer 30 millions d’euros pour Balerdi ? Si vous êtes un négociateur, vous savez aujourd’hui la situation financière de l’OM qui est pris à la gorge. Est-ce que vous arrivez avant le 30 juin avec une offre pour 30M€ ? Non. Vous arrivez avec votre offre à 14. C’est ce que vaut Balerdi aujourd’hui ».

Malgré cette incertitude, une porte de sortie pourrait rapidement s’ouvrir. D’après SoloRoma.it, la AS Roma ferait de Balerdi une priorité pour le prochain mercato. Le nouvel homme fort du projet romain, Gian Piero Gasperini, apprécierait particulièrement le profil de l’international argentin, qu’il avait déjà tenté de recruter lors de son passage à l’Atalanta.

Un intérêt concret qui pourrait relancer un dossier devenu sensible à Marseille, entre impératifs sportifs et réalités économiques.