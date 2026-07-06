Mercato OM : les dernières infos RMC concernant Pierre-Emile Højbjerg !

Selon RMC, Pierre-Emile Højbjerg privilégie un départ vers l’Italie durant ce mercato estival. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, le milieu danois aurait fait de la Serie A sa priorité, alors que l’OM espère récupérer environ 10 millions d’euros en cas de transfert.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg pourrait bien s’écrire loin de Marseille. Alors que le milieu de terrain figure parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été, RMC indique que l’international danois souhaite rejoindre un grand club italien lors de ce mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club olympien, le joueur de 30 ans sort d’une saison de Ligue 1 durant laquelle il a disputé 32 rencontres pour quatre buts inscrits. Malgré cet engagement sur le long terme, son nom circule depuis plusieurs semaines parmi les dossiers chauds du mercato marseillais.

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L’Italie comme priorité pour Højbjerg

D’après RMC, Pierre-Emile Højbjerg rêve d’évoluer dans un cador de Serie A. Une destination qui semble avoir sa préférence au moment d’étudier les différentes possibilités pour son avenir.

Ces derniers mois, la Juventus Turin a notamment été associée au milieu danois. Toutefois, RMC précise qu’aucune offre concrète n’a été formulée par le club turinois jusqu’à présent.

En revanche, l’Atalanta Bergame est, selon le média, le seul club à avoir transmis une proposition concrète dans ce dossier.

L’OM attend environ 10 millions d’euros

Toujours selon RMC, l’Olympique de Marseille espère récupérer un montant d’environ 10 millions d’euros en cas de départ de son milieu de terrain durant ce mercato estival.

Le média ajoute également que Pierre-Emile Højbjerg n’entend pas donner suite aux sollicitations en provenance du Golfe, préférant privilégier un projet sportif en Europe et plus particulièrement en Italie.