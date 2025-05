Mercato OM : Les dernières infos sur Murillo (deux cadors anglais sur le coup)

Après une saison ultra réussie alors qu’on ne l’attendait pas à ce niveau, Amir Murillo dispose de plusieurs opportunités sur le marché des transferts. Une popularité méritée selon le journaliste panaméen José Miguel Dominguez, qui dévoile que deux gros clubs de Premier League seraient sur le coup.

Amir Murillo est sans aucun doute l’une des grosses révélations de cette saison. Placé dans un rôle de défenseur droit hybride, se projetant en attaque à la manière d’un piston, le Panaméen aura rayonné sous De Zerbi. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs anglais qui désireraient s’attacher les services du joueur, comme le rapporte le journaliste panaméen José Miguel Dominguez dans son émission El Marcador TV.

« Le souhait du joueur, à l’heure actuelle, est de rester à l’OM car le club va jouer la Ligue des Champions. Cependant, l’intérêt et l’offre formelle proposée par Aston Villa, qui va disputer l’Europa League, ont failli le convaincre de venir. Mais le club n’a finalement pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions en perdant face à Manchester United. Mais il y a aussi une autre équipe que j’ai déjà mentionnée, mais c’est Newcastle qui pourrait faire une offre dans les jours à venir. Et le club joue la Ligue des Champions, ce qui pourrait le convaincre. »

« Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui »

👀 EL DESEO DE MURIGOAT. 🎙️ @chepebomba sobre un posible movimiento del panameño Michael Amir Murillo en este mercado y la oferta del Aston Villa por él.#ElMarcadorTV pic.twitter.com/cu5KIyEQqu — El Marcador TV (@elmarcadortv) May 27, 2025

Il a également loué ses qualités, estimant que le joueur était encore trop sous-coté. « Et je vous le dis, Amir n’a pas encore conscience de sa valeur footballistique en Europe. En tant que panaméen, nous sous-estimons parfois ses compétences. Mais il est polyvalent, capable de jouer défenseur droit, central, ailier droit. Il repique dans l’axe, joue à l’extérieur, marque des buts, centre. Il est bon en un contre un, de la tête, sur les coups francs. »

Des qualités qui valent chère selon le journaliste. « Dites le comme vous voulez, mais Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui. Il est est le joueur le plus coté de la CONCACAF sur le marché. Et nous sommes fiers d’avoir le meilleur joueur du CONCACAF qui évolue en Europe, à l’OM. C’est un footballeur complet, avec une côte sur le marché des transferts anglais, le plus chère au monde. »