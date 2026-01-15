Mercato OM : les dessous du départ de Robinio Vaz révélés

Le transfert de Robinio Vaz continue de faire parler à Marseille. Selon les informations de Corse Matin, l’Olympique de Marseille avait pourtant formulé une offre salariale conséquente à son jeune attaquant avant son départ.

Un salaire revu à la hausse pour convaincre Vaz

Toujours selon cette source, l’OM aurait proposé à Robinio Vaz un salaire supérieur à celui de Nadir, avec une rémunération susceptible de dépasser le million d’euros annuels grâce aux primes. Une proposition qui témoigne de la volonté du club de conserver l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, malgré un contexte économique encadré.

Une vente jugée incontournable par la direction

Malgré cette offre, la situation financière du club a pesé lourd dans la balance. L’offre de transfert reçue pour Vaz est décrite comme impossible à refuser pour Pablo Longoria. Le président de l’OM devait en effet respecter des engagements financiers pris auprès de Frank McCourt, actionnaire du club, dans une logique de gestion et d’équilibre budgétaire.

Une décision stratégique assumée

Dans la continuité de la ligne défendue par la direction marseillaise, ce dossier illustre une nouvelle fois la stratégie de l’OM : valoriser ses jeunes joueurs tout en sécurisant l’avenir économique du club. Le départ de Robinio Vaz s’inscrit ainsi dans une logique financière autant que sportive, même si le timing continue d’alimenter le débat chez les supporters.