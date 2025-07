Mercato OM : Les deux infos de Fabrizio Romano !

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, la direction olympienne a un plan clair : conserver le défenseur central argentin lors de ce mercato estival.

Arrivé à l’OM en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Léo Balerdi a su s’imposer comme un titulaire régulier au fil des saisons, malgré des débuts en dents de scie. Sa progression et sa régularité la saison dernière ont convaincu les dirigeants de ne pas le placer sur la liste des transferts, sauf offre jugée impossible à refuser.

Alors que son nom avait été brièvement évoqué dans les médias italiens dans le cadre d’un éventuel deal croisé avec Timothy Weah, sous contrat avec la Juventus, Fabrizio Romano précise que cette rumeur est infondée. L’OM et la Juve mènent des discussions séparées dans d’autres dossiers, mais Leo Balerdi n’est pas impliqué dans les échanges liés à l’international américain.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025