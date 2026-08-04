Mercato OM : les deux raisons qui bloquent le dossier Martin Terrier…

L’OM ferait partie des clubs auxquels le profil de Martin Terrier aurait été proposé, selon les informations de But Football Club. À 29 ans, l’attaquant du Bayer Leverkusen serait ouvert à un retour en Ligue 1. Mais son état physique et son salaire compliqueraient sérieusement une éventuelle arrivée à Marseille.

Martin Terrier ouvert à un retour en Ligue 1

Le nom de Martin Terrier pourrait s’inviter dans l’actualité du mercato de l’OM. D’après les informations de But Football Club, l’entourage de l’attaquant français aurait proposé son profil à plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

À 29 ans, le joueur du Bayer Leverkusen verrait d’un bon œil un retour dans le championnat de France. Sa polyvalence offensive constitue l’un de ses principaux atouts. Capable d’évoluer sur le côté gauche, en soutien d’un avant-centre ou dans l’axe, il pourrait offrir plusieurs solutions à une équipe en quête d’expérience et de qualité technique.

L’OM reste attentif à sa situation

Du côté de l’OM, le profil de Martin Terrier présenterait plusieurs avantages. Son expérience, sa connaissance de la Ligue 1 et sa capacité à s’adapter à différents systèmes pourraient correspondre aux attentes du club marseillais.

Toutefois, le dossier serait loin d’être simple. Les dirigeants marseillais s’interrogeraient notamment sur la condition physique du joueur après sa grave blessure au genou et son passage en Allemagne.

L’aspect financier représenterait également un obstacle. Le salaire de Martin Terrier serait difficilement compatible avec les conditions envisagées par l’OM. Selon But Football Club, un prêt avec une prise en charge importante de sa rémunération par le Bayer Leverkusen serait actuellement la formule la plus envisageable.

Une piste encore très incertaine

Le Stade Rennais suivrait lui aussi la situation de son ancien joueur, mais avec des contraintes salariales similaires. À Marseille comme à Rennes, aucune discussion avancée ne serait évoquée à ce stade.

Si Martin Terrier semble ouvert à un retour en Ligue 1, plusieurs conditions devront encore être réunies. Une baisse de salaire ou un effort financier du Bayer Leverkusen pourrait être nécessaire pour permettre à l’opération de prendre forme.

Pour l’heure, l’OM resterait attentif, sans qu’une arrivée de l’attaquant français ne soit imminente.

Je peux aussi le resserrer davantage autour de 350 mots, avec un angle plus incisif sur les freins financiers du dossier.