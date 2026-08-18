Mercato OM : les discussions avec la Juventus se poursuivent…

L’OM continue d’explorer le marché des gardiens et maintient le contact avec la Juventus pour Michele Di Gregorio. Selon La Gazzetta dello Sport, le portier italien devrait quitter Turin après l’arrivée de Guglielmo Vicario et privilégierait une expérience à l’étranger, malgré l’intérêt de Monza.

L’OM toujours en contact avec la Juventus

Le dossier Michele Di Gregorio reste actif du côté de l’OM. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les contacts se poursuivent entre la direction marseillaise et la Juventus au sujet du gardien italien.

La situation du portier pourrait rapidement évoluer puisque Di Gregorio devrait quitter la Juventus après l’arrivée de Guglielmo Vicario. Ce changement dans la hiérarchie des gardiens turinois ouvre donc la porte à un départ au cours de cette fin de mercato estival.

Marseille fait partie des destinations évoquées pour le joueur. À ce stade, La Gazzetta dello Sport fait état de contacts entre les deux clubs, sans annoncer d’accord ni préciser les modalités financières d’une éventuelle opération.

Di Gregorio privilégierait une expérience à l’étranger

L’OM n’est pas seul à suivre Michele Di Gregorio. Monza serait également intéressé par un retour du gardien, mais cette possibilité ne serait pas sa priorité.

Selon le quotidien italien, Di Gregorio souhaiterait plutôt tenter une expérience à l’étranger. Un élément susceptible de jouer en faveur de Marseille si les discussions avec la Juventus venaient à progresser.

Pour l’Olympique de Marseille, la recherche d’un gardien reste un dossier important de cette fin de marché. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, mais les contraintes économiques du club obligent la direction à travailler sur des opérations compatibles avec sa situation actuelle.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le dossier serait même déjà bien avancé. L’OM aurait entamé des discussions avec la Juventus pour obtenir Michele Di Gregorio sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2027, avec deux conférences téléphoniques organisées entre les deux clubs au cours du week-end. Toujours selon Schira, le gardien italien aurait déjà donné son accord pour rejoindre Marseille, même si les deux clubs doivent encore s’entendre pour finaliser l’opération.