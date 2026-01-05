Mercato OM : Les informations italiennes dans le dossier Benjamin Dominguez !

L’Olympique de Marseille est cité parmi les clubs intéressés par Benjamin Dominguez, ailier argentin de Bologne. Cependant, le joueur n’a pas demandé à quitter son club et Bologne n’envisage pas de le vendre cet hiver.

Selon la presse italienne, notamment le Corriere di Bologna, Benjamin Dominguez a été proposé à plusieurs clubs, dont l’OM, l’Olympique Lyonnais et la Fiorentina, en raison d’un temps de jeu limité cette saison en Serie A. À seulement 22 ans, l’ailier argentin n’a disputé que sept matches pour 259 minutes avec Bologne, où il est sous contrat jusqu’en 2029. La Gazzetta dello sport précise : “Benjamin Dominguez (Bologne) a été proposé par son agent à plusieurs clubs, dont l’OM, l’OL et la Fiorentina. Le joueur n’a toutefois pas demandé son départ et son club n’a pas l’intention de s’en séparer…”

Intérêt de l’OM pour Dominguez ? Départ peu probable…

Ce profil capable d’évoluer sur les deux ailes a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, mais aucune offre officielle n’a été déposée. Le joueur n’a pas exprimé de volonté de départ, et son club n’a pour l’instant aucune intention de le céder. Cette situation place l’OM dans une phase de simple veille stratégique plutôt que dans une négociation active.

Côté marseillais, le président Pablo Longoria avait rappelé que les ventes de joueurs indésirables précèdent tout recrutement. Sur le plan sportif, Roberto De Zerbi se concentre sur le renforcement de l’axe du jeu et la recherche d’un meneur capable de structurer l’animation offensive. Un ailier comme Benjamin Dominguez, évoluant principalement sur le côté gauche, ne correspond donc pas directement à ce besoin prioritaire.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande de l’ailier argentin est estimée à environ 12 millions d’euros, un investissement conséquent pour l’OM, qui avance avec prudence sur le plan financier. Dans ce contexte, le dossier s’inscrit davantage dans une phase d’observation que dans une opération imminente.

Le mercato hivernal reste donc un moment d’analyse pour l’OM, qui surveille certains profils comme Benjamin Dominguez, tout en respectant ses priorités sportives et économiques. La prudence reste de mise, et aucune annonce officielle concernant l’ailier argentin n’a été faite à ce jour.