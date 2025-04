Mercato OM : De Zerbi assume ses mots durs, “personne ne voulait de toi dans ce club l’été dernier” !

La situation se tend du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur Roberto De Zerbi a exprimé son mécontentement de manière très directe à l’issue des dernières rencontres, notamment après la défaite contre Auxerre et la lourde déconvenue face à Reims.

Dans le vestiaire, après le match contre Auxerre, le technicien italien n’a pas caché sa colère face à la prestation de ses joueurs : “Vous m’avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles !” Des propos forts qui auraient été adressés à l’ensemble du groupe, mais en particulier à son capitaine, Leonardo Balerdi.

La défaite face à Reims n’a fait qu’accentuer les tensions. Plusieurs joueurs ont été pris à partie, notamment Luis Henrique et Mason Greenwood. Le latéral espagnol Pol Lirola a également été ciblé par son entraîneur, qui lui aurait lancé des reproches tranchants : “Personne ne voulait de toi dans ce club l’été dernier. J’ai été le seul à croire en toi. Et tu me remercies en défendant comme cela ?”

A lire aussi : OM : Comment Benatia a évité une mutinerie contre De Zerbi…

J’ai été le seul à croire en toi

🎙️ “Je sais qu’il faut parfois provoquer #Lirola pour donner le meilleur de lui-même” Roberto #DeZerbi : “Lirola je le connaissais avant vous. Je sais qu’il faut parfois le provoquer pour donner le meilleur de lui-même, ce sont des choses normales et je le referais si je devais.… pic.twitter.com/acXF333028 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 4, 2025



En conférence de presse ce vendredi, le coach italien a assumé sa façon de faire avec Pol Lirola : “Lirola je le connaissais avant vous. Je sais qu’il faut parfois le provoquer pour donner le meilleur de lui-même, ce sont des choses normales et je le referais si je devais. Je fais toujours les choses pour le bien du club.”

Le climat est resté tendu le lendemain. Un entraînement collectif était prévu, mais Roberto De Zerbi a envisagé de ne pas y prendre part, marquant ainsi sa frustration. Finalement, c’est Mehdi Benatia, directeur du football, qui a joué les médiateurs pour apaiser la situation. Malgré cette tentative d’apaisement, l’entraîneur marseillais n’a pas relâché la pression sur ses joueurs. Estimant qu’ils manquaient d’implication, il leur aurait lancé un dernier avertissement : “Vous voulez me faire échouer ? Alors on va échouer tous ensemble.”

L’ambiance est donc particulièrement électrique à la Commanderie, alors que l’OM tente de se relancer sportivement.