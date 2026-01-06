Mercato OM : Les précisions concernant le possible départ de Robinio Vaz !

Selon des informations confirmées par La Provence, la situation de l’Olympique de Marseille autour du jeune attaquant Robinio Vaz a nettement évolué ces dernières semaines. Longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du club, le joueur de 18 ans pourrait désormais quitter l’OM lors du mercato hivernal, dans un contexte contractuel et sportif devenu délicat.

De révélation du Vélodrome à option de moins en moins crédible

Il y a encore quelques mois, Robinio Vaz incarnait l’une des belles promesses de la saison marseillaise. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, le jeune attaquant avait rapidement conquis le public du Vélodrome par ses entrées tranchantes et son audace. En interne, les dirigeants de l’OM voyaient en lui un profil capable d’accompagner Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.



Ce statut avait conduit le club à faire un choix fort : ne pas recruter de joker offensif malgré la blessure longue durée d’Amine Gouiri, en misant sur la progression de l’ancien joueur de Sochaux. Un pari qui a fonctionné dans un premier temps, avant que les performances de Vaz ne s’étiolent progressivement.

Ces dernières semaines, le natif de Mantes-la-Jolie est apparu moins décisif, moins influent, au point de ne plus représenter une alternative évidente dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi. Une baisse de régime qui coïncide avec un autre dossier sensible : celui de sa prolongation de contrat.

Blocage contractuel et logique économique assumée

Toujours selon La Provence, les discussions autour d’un nouveau contrat se sont enlisées, quelques mois seulement après une première prolongation conclue au printemps 2025. Les échanges, d’abord réguliers, ont fini par s’interrompre brutalement. L’OM estime avoir consenti un effort important en proposant de multiplier par six le salaire actuel du joueur, aujourd’hui évalué à environ 10 000 euros mensuels.

Dans ce contexte, la direction marseillaise, emmenée par Pablo Longoria, privilégie désormais une autre option. Le club cherche à générer des liquidités, un besoin régulièrement rappelé par son président lors de sa conférence de presse de mi-saison. Robinio Vaz, recruté pour environ 200 000 euros à Sochaux, apparaît comme un potentiel levier financier majeur, malgré un temps de jeu limité.

L’OM espérerait une opération comprise entre 25 et 30 millions d’euros, en tenant compte du pourcentage à la revente conservé par le club doubiste. Reste une interrogation centrale : des clubs sont-ils prêts à investir une telle somme en plein hiver pour un joueur aussi jeune et encore en phase d’apprentissage au plus haut niveau ?

Une chose est sûre : à Marseille, le dossier Robinio Vaz illustre un mercato hivernal qui s’annonce déjà complexe, entre impératifs économiques et choix sportifs forts de l’Olympique de Marseille.