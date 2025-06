Mercato OM : Les première images de Henrique à Milan !

Comme l’a révélé le journaliste Fabrizio Romano, Luis Henrique est bien arrivé en Italie ce lundi soir pour finaliser son transfert à l’Inter Milan. L’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille, dont le départ était pressenti depuis plusieurs semaines, doit passer sa visite médicale mardi avant de signer officiellement avec le club lombard.

Luis Henrique est bien arrivé ce lundi soir en Italie. Les premières images de son arrivée à l’aéroport de Milan ont été publiées par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. (Voir la video ci-dessous)

Le montant du transfert, conclu entre l’Inter et l’OM, est estimé à environ 25 millions d’euros. Après plusieurs jours d’attente, Luis Henrique s’apprête à quitter le club phocéen pour entamer une nouvelle aventure en Serie A. Fabrizio Romano, toujours bien informé, a confirmé sur ses réseaux sociaux que l’arrivée du joueur à Milan est désormais actée.

A lire aussi : Mercato OM : Un premier transfert réglé ce lundi ?

⚫️🔵🇧🇷 Luis Henrique will undergo medical tests as new Inter player on Tuesday.

€25m package deal agreed with OM last week, player due to land in Milano in the next hours. pic.twitter.com/DVoG87JR7e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025