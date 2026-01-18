Mercato OM : les révélations du coach d’Angers sur Abdelli !

Annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli n’a pas disputé la rencontre entre Angers et l’OM samedi (défaite 2-5 du SCO). Une absence très remarquée, sur laquelle Alexandre Dujeux, l’entraîneur angevin, a tenu à s’exprimer après le match, en évoquant clairement le poids du mercato dans sa décision.

Alors que le milieu international algérien est en discussions avancées avec Marseille, le technicien angevin a reconnu une situation devenue difficile à gérer au quotidien.

« Himad, j’ai eu une discussion avec lui et je ne l’ai pas senti à 100 % pour disputer ce match, très clairement. Donc j’ai décidé de ne pas l’aligner par rapport au groupe », a expliqué Dujeux en conférence de presse.

Un contexte jugé « très particulier » face à l’OM

Déjà avant le coup d’envoi, Alexandre Dujeux avait laissé entendre qu’il percevait une forme de réticence chez son joueur, compte tenu du contexte très spécifique de la rencontre.

« Si je l’aligne alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. À sa place, ce n’est pas évident, à ma place non plus », a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

Selon des informations concordantes, l’OM a formulé une première offre, refusée par Angers, qui réclame environ 4 millions d’euros pour libérer Abdelli, pourtant en fin de contrat dans six mois.

Le mercato perturbe clairement le SCO

Au-delà du cas Abdelli, Dujeux a reconnu que le mercato hivernal impacte fortement la dynamique de son groupe, alors que le SCO pourrait également perdre son jeune attaquant Sidiki Chérif, très courtisé.

« Le mercato perturbe le SCO aujourd’hui, c’est très clair », a-t-il admis sans détour.

L’entraîneur angevin a également insisté sur l’importance de ses cadres, établissant un parallèle avec les grandes équipes du championnat.

« À l’OM, s’il n’y a pas Højbjerg ou Greenwood, c’est plus dur. À Paris, s’il n’y a pas Vitinha ou Dembélé, aussi. Quand tu perds tes meilleurs joueurs, c’est toujours plus compliqué », a-t-il souligné.

Angers ne en veut pas à l’OM, mais veut protéger son effectif

Malgré la frustration liée à la situation, Alexandre Dujeux a tenu à dédramatiser les relations avec le club marseillais.