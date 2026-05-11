Mercato OM : L’étonnante précision de Fabrizio Romano dans le dossier Benjamin Pavard !

Alors que l’Olympique de Marseille prépare un mercato estival sous haute tension, le cas Benjamin Pavard continue d’alimenter les discussions. Prêté cette saison, le défenseur français ne semble plus entrer dans les plans immédiats du club marseillais, même si un changement de direction sportive pourrait encore rebattre les cartes.

L’avenir de Benjamin Pavard à l’OM reste particulièrement flou à l’approche du prochain mercato. Arrivé lors du dernier marché estival piloté par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l’international français incarnait pourtant l’une des recrues majeures du projet marseillais. Mais après une saison jugée décevante, la tendance actuelle conduit plutôt à un retour à l’Inter Milan.

Selon plusieurs informations relayées ces derniers jours, l’Olympique de Marseille ne prévoit pas de lever l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Une décision qui s’inscrit dans un contexte de profonde restructuration sportive. Le club phocéen pourrait connaître de nombreux changements cet été, aussi bien dans l’effectif que dans l’organigramme.

Fabrizio Romano laisse une porte ouverte

Le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano a toutefois évoqué un possible retournement de situation dans une vidéo publiée sur YouTube. « Concernant Pavard, Marseille n’a actuellement aucune intention de le recruter, mais le club va changer d’entraîneur et de directeur sportif », a-t-il expliqué.

Cette déclaration laisse entendre que le futur staff de l’OM pourrait réévaluer le dossier du défenseur français une fois les décisions sportives prises pour la saison prochaine. Pour l’instant, aucune démarche concrète n’aurait été entamée par le club marseillais pour conserver définitivement le joueur.

Un retour à l’Inter avant un nouveau départ ?

Toujours selon Fabrizio Romano, la situation semble également clarifiée du côté italien. « Pour l’instant, Marseille n’a pas entamé les démarches pour lever l’option d’achat. Techniquement, il retourne aujourd’hui à l’Inter, mais pas pour y rester », a-t-il poursuivi.

Le journaliste ajoute également : « Pour l’Inter, l’affaire Pavard est close. Pour l’instant, c’est terminé. À l’Inter, Pavard est sur le marché des transferts, il ne fait plus partie des plans ».

Dans ce contexte, Benjamin Pavard pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. D’après les dernières informations de la presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, le défenseur français disposerait déjà d’intérêts en Turquie et en Arabie saoudite.

Pour l’Olympique de Marseille, les prochaines semaines s’annoncent donc décisives dans la construction du futur effectif, avec plusieurs cadres susceptibles de quitter le club après une saison très mouvementée.