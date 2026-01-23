Mercato OM : l’Hellas Vérone veut continuer de piocher à Marseille !

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille et l’Hellas Vérone ont entamé des discussions autour d’un possible départ d’Ulisses Garcia. Le latéral gauche suisse pourrait être concerné par un prêt assorti d’une option d’achat, susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions contractuelles.

Des négociations ouvertes entre l’OM et Vérone pour un prêt de Garcia

Le dossier Ulisses Garcia s’inscrit dans l’actualité mercato de l’OM, toujours actif sur le marché des ajustements. D’après Nicolò Schira, l’Hellas Vérone échange actuellement avec les dirigeants marseillais au sujet d’un prêt du défenseur suisse. La formule envisagée inclurait une option d’achat, avec des modalités qui pourraient la rendre obligatoire selon des critères définis entre les deux clubs.

À ce stade, aucun accord définitif n’a été officialisé. Les discussions se poursuivent et portent à la fois sur la durée du prêt, les conditions financières et les paramètres liés à l’option d’achat. L’Olympique de Marseille étudie cette possibilité dans un contexte de rééquilibrage de son effectif, sans précipitation annoncée.

Une situation sportive délicate pour Ulisses Garcia à Marseille

Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal de la saison 2023-2024, Ulisses Garcia n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la rotation marseillaise. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le latéral gauche dispose d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison, dans un secteur de jeu où la concurrence est installée.

Utilisé de manière ponctuelle, le joueur de 30 ans n’a pas enchaîné les titularisations, ce qui explique l’ouverture du club à un prêt. Un départ temporaire permettrait à Ulisses Garcia de retrouver une continuité sportive, élément essentiel pour un international suisse en quête de régularité.

#Verona are in talks with #OlympiqueMarseille for the left back Ulises #Garcia on loan with the option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. #transfers #OM #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2026

Après Lirola, Vérone à la recherche de renforts défensifs

Du côté de la Serie A, l’Hellas Vérone explore plusieurs pistes pour renforcer son secteur défensif. Après avoir recruté Pol Lirola, le profil d’Ulisses Garcia, expérimenté et habitué aux joutes européennes et internationales, correspond aux besoins du club italien, engagé dans une saison exigeante sur le plan sportif.

La polyvalence et l’expérience du joueur sont perçues comme des atouts par les dirigeants véronais, qui cherchent des solutions immédiates sans engagement définitif trop rapide. Le mécanisme du prêt avec option d’achat répond à cette logique de prudence.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier s’inscrit dans une gestion maîtrisée de l’effectif et du mercato, sans déclaration officielle à ce stade. Les prochains jours pourraient permettre d’y voir plus clair, en fonction de l’avancée des négociations entre les deux clubs.