Mercato OM : Lille vise un défenseur marseillais pour remplacer Mbemba ?

Prêté à Lorient par l’OM cette saison, Bamo Meïté pourrait rapidement faire ses valises vers un autre club du top 4 français : Lille.

Transféré à l’OM pour 10.5 millions d’euros à l’été 2024 après un prêt à Lorient, Bamo Meïté sort d’une saison et demi loin de l’OM. Envoyé en prêt à Montpellier en février 2025, l’Ivoirien a été prêté au FC Lorient pour la saison entière. Avec 30 apparitions et 3 passes décisives, sa saison fut une réussite. De quoi le voir rester chez les Merlus ? Et bien non, notamment à cause de son option d’achat entre 5 et 6 millions d’euros jugée “trop élevée” par Lorient. Ce qui annonce un retour de Meïté à Marseille cet été.

Une place dans la rotation défensive

Mais le défenseur sous contrat jusqu’en 2028 pourrait rapidement trouver un nouveau point de chute. Comme le relaie les médias Africa Power Dzpower, Bamo Meïté serait dans le viseur du LOSC dans le cadre d’un prêt pour limiter les risques financiers.

Lille, 3ème de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, opère une reconstruction suite au départ de Bruno Genesio. Le choix de Bamo Meïté s’expliquerait par le départ prévu de l’ancien défenseur marseillais Chancel Mbemba (31 ans). Mbemba ne devrait pas prolonger ce qui laisserait une place de choix dans la rotation défensive des Dogues.

Encore une place à l’OM pour Meïté ?

Estimé à 7 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur ivoirien pourrait voir la restructuration interne de l’OM et le choix du nouvel entraîneur comme une opportunité de s’imposer à Marseille. Alors que Benjamin Pavard est retourné à l’Inter Milan et que Leonardo Balerdi s’approcherait de la sortie, deux places se libèrent dans l’axe. Bamo Meïté pourrait en profiter. Tout comme l’OM qui ne souhaite pas trop dépenser au vu de la gestion économique des dernières années. Un deal gagnant-gagnant ? Peut-être, sauf si Lille empoche la mise.

Clarence Maillefaud