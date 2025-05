Mercato OM : L’incertitude plane sur ce cadre de De Zerbi !

À l’approche du mercato estival, les rumeurs s’intensifient autour de Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin de l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 26 ans suscite l’intérêt de clubs tels que l’AS Roma et Leeds United. Malgré ces sollicitations, Balerdi a tenu à clarifier sa position, tout en laissant planer une part d’incertitude.

Dans un entretien accordé à Ici Provence ce vendredi, le capitaine marseillais a livré un discours mêlant attachement au club phocéen et prudence quant à son futur : « Rester à l’OM ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. »

Balerdi, un avenir incertain malgré un contrat jusqu’en 2028

Balerdi, qui a disputé 25 matchs en Ligue 1 cette saison, n’a cependant pas fermé la porte à un possible départ, tout en soulignant son engagement envers l’OM : « Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100% ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. »

Avant de statuer sur son avenir, le défenseur argentin souhaite attendre le dénouement de la saison, alors que l’OM est toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. « J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur. Mais maintenant, je suis heureux d’être ici. Je suis concentré sur le match contre le Havre et je ne pense qu’à ça. Pour l’année prochaine, on verra. »

Des propos qui ne manqueront pas de relancer les spéculations sur un éventuel départ cet été, alors que le mercato s’annonce déjà agité pour le club phocéen.