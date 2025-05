Mercato OM : Lizarazu donne sa priorité de recrutement !

C’est officiel : l’OM s’est qualifié pour la Ligue des champions et termine bel et bien dauphin du PSG, après s’être imposé 4 buts à 2 face au Stade Rennais. L’objectif est atteint, mais la fin de la saison marque le début du mercato. Comme chaque année à l’OM, le mercato est d’une importance capitale, surtout maintenant que le club est qualifié pour la Ligue des champions.

Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, a été clair dès samedi soir : la priorité sera de recruter au moins un, voire deux défenseurs centraux, comme l’a rapporté TF1. Bixente Lizarazu est sur la même longueur d’onde : « Il va falloir progresser sur le plan défensif. Cette année, j’ai trouvé Marseille fragile en défense. Ce ne sera pas la même histoire en Ligue des champions. Il faudra gérer la C1, le championnat et les autres compétitions. Ce sera beaucoup plus difficile. »

Avec des défenseurs comme Leonardo Balerdi, Luiz Felipe ou encore Derek Cornelius, l’OM a rencontré des difficultés dans le secteur défensif cette saison. Aucun ne semble convenir à 100 % (à l’exception de Leonardo Balerdi, qui est à l’aise balle au pied et dans ses relances) au style de Roberto De Zerbi, adepte d’un jeu de relance ambitieux et d’une défense haute. Une analyse confirmée par Bixente Lizarazu : « Il n’y avait pas forcément des défenseurs compatibles avec De Zerbi. »

🎙️ #Mercato “Recruter en défense centrale ? On voulait le faire cet hiver, mais on a pas trouvé des joueurs adaptables pour Roberto.”#Longoria : “Recruter en défense centrale ? On voulait le faire cet hiver, mais on a pas trouvé des joueurs adaptables pour Roberto. On défend… pic.twitter.com/P3w3hUPEJX

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2025