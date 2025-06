Mercato OM : L’OM passe à l’attaque pour le “Messi Suédois” !

L’OM semble avoir totalement lâché les chevaux en ce début de mercato. Après avoir recruté Angel Gomes librement et organisé la visite médicale de Egan-Riley, le club aurait également fait une proposition au FC Copenhague pour le jeune suédois Roony Bardghji.

Longoria et Benatia ont décidé d’être ultra actifs en ce début de mercato ! Décidé à renforcer considérablement l’OM en vue de la saison prochaine, le club a déjà officialisé une première recrue. En provenance du LOSC, Angel Gomes est arrivé sur la Canebière librement, lui qui était arrivé au bout de son contrat. De plus, les olympiens devraient très bientôt annoncer le recrutement d’Egan-Riley, jeune défenseur central anglais, lui aussi libre de tout contrat cet été.

Mais les Marseillais ne semblent pas vouloir s’arrêter en si bon chemin alors que le club a déjà identifié ses futures cibles. En effet, l’OM souhaiterait tenter le coup pour le latéral droit espagnol, Oscar Mingueza, et l’ailier suédois, Roony Bardghji. Et d’après des informations de Footmercato, la piste menant au jeune attaquant de 19 ans aurait été accélérée récemment après que les dirigeants marseillais aient fait une première offre au FC Copenhague, club propriétaire du joueur.

L’OM tente une première approche financière pour Bardghji !

En effet, Longoria et Benatia auraient déjà envoyé une première proposition au club danois, bien que le montant n’ait pas encore fuité. Et il faudra se montrer convaincant financièrement et sportivement afin d’attirer le joueur car la concurrence sera serré sur ce dossier. En effet, en plus de Manchester United, le FC Porto suit de près le dossier, tandis que ces derniers ont déjà fait deux offres à Copenhague, toutes deux refusées.

La dernière des deux offres faites par les Portugais s’élèverait à un montant d’un million d’euros + un pourcentage de 5% sur une prochaine revente. Une offre jugée trop peu convaincante, bien que le temps ne joue pas en faveur du club danois. Le contrat de Bardghji prendra fin en décembre 2025, soit dans six mois, la date correspondante à la fin de la saison danoise. Le joueur est pour l’instant valorisé à 9 millions d’euros sur le marché des transferts.