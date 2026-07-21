Mercato OM : Marseille rate cet international Néerlandais !

L’Olympique de Marseille a exploré la piste menant à Memphis Depay pour renforcer son attaque cet été. Une opportunité de marché intéressante, mais qui devrait finalement rester sans suite pour des raisons financières.

Un contexte estival tendu pour l’OM…

Cinquième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille aborde ce mercato avec l’ambition de rebondir sous la houlette de son nouvel entraîneur Bruno Genesio. Pour l’instant, le club n’a procédé à aucun recrutement à proprement parler, se contentant de lever des options d’achat sur des joueurs déjà présents la saison passée.

Le secteur offensif s’est en revanche dégarni avec les départs de Mason Greenwood (Fenerbahçe), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne), Hamed Junior Traoré (Genoa) et Bilal Nadir, désormais libre. Dans ce contexte de moyens limités, le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe ont dû miser sur des coups à réaliser plutôt que sur de grosses dépenses.

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Pourquoi cette piste avait du sens ?

C’est dans cette logique que le nom de Memphis Depay a émergé du côté de la Commanderie. Le profil de l’attaquant néerlandais, âgé de 32 ans, présentait plusieurs atouts pour l’OM :

Sa situation contractuelle, d’abord : Depay sera libre de tout engagement d’ici une dizaine de jours après son départ de Corinthians, ce qui aurait permis à Marseille de le recruter sans indemnité de transfert. Un format idéal pour un club aux finances contraintes.

Son passif en Ligue 1, ensuite : passé par l’Olympique Lyonnais entre 2017 et 2021, Depay connaît parfaitement le championnat français. Il y a également côtoyé Bruno Genesio, qui dirigeait alors l’équipe rhodanienne — une familiarité qui aurait pu faciliter son adaptation immédiate à Marseille.

Sa polyvalence, enfin : capable d’évoluer aussi bien en avant-centre qu’en meneur de jeu ou sur les ailes, le Néerlandais offrait une flexibilité tactique intéressante pour Genesio.

Le salaire, un mur difficile à franchir…

Malgré ces arguments, l’opération ne devrait pas se concrétiser. En prenant contact avec l’entourage du joueur, la direction marseillaise a rapidement constaté que les prétentions salariales de Memphis Depay dépassaient largement ce que le club est en capacité de proposer actuellement.

Un constat qui devrait clore le dossier avant même qu’il n’ait vraiment eu le temps de se développer. L’OM, toujours à la recherche de sa première recrue de l’été, va devoir se tourner vers des pistes plus en adéquation avec son budget.

Reste à savoir vers quel profil l’OM va désormais se tourner. Le club phocéen doit composer avec une équation complexe : renforcer une attaque dégarnie, tout en respectant des contraintes budgétaires strictes. Grégory Lorenzi devra faire preuve d’ingéniosité pour dénicher la perle rare, quitte à explorer des pistes plus abordables ou des profils moins expérimentés que Memphis Depay.

Paul Laffisse