Mercato OM : Longoria annonce un recrutement uniquement interne ?

Bien installé dans le haut du classement de Ligue 1, l’OM aborde une période charnière de sa saison. Engagés dans la lutte pour le podium, les Marseillais visent un rapprochement avec le PSG et Lens, tout en ayant pour priorité immédiate de récupérer une troisième place provisoirement perdue au profit de Lille. Le déplacement puis la réception de concurrents directs, à commencer par Monaco ce dimanche soir, s’annoncent déterminants pour la suite de l’exercice.

À quelques heures de cette affiche, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé sur Ligue 1+. L’occasion pour le dirigeant espagnol d’aborder un sujet toujours très attendu par les supporters : le mercato hivernal de l’OM.

Traoré, Medina et Gouiri, les recrues du mercato hivernal ?

Face aux attentes parfois élevées autour du marché des transferts, Pablo Longoria a tenu à clarifier la position du club. Selon lui, le mois de janvier ne sera pas synonyme de révolution au sein de l’effectif marseillais. Le président olympien a évoqué une approche mesurée, guidée par la situation sportive et les équilibres internes du groupe.

« Je vais être clair. Le mois de janvier va être très important avec les matches que nous aurons et le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eu vraiment depuis le début de saison (Traoré, Medina et Gouiri) », a-t-il expliqué. Un message fort, qui met en avant l’importance des retours de joueurs déjà sous contrat plutôt que la recherche systématique de renforts extérieurs.

Toujours dans cette logique, Longoria a insisté sur la notion de gestion plutôt que d’accumulation. « Il faut toujours être clair. C’est le moment de faire des réajustements. Ça ne veut pas dire aller forcément chercher des joueurs », a-t-il précisé. Le président marseillais assume ainsi une stratégie prudente pour le mercato d’hiver, loin des périodes plus agitées connues par le passé à Marseille.

Le dirigeant a également évoqué la nécessité de travailler sur l’équilibre de l’effectif existant. « On doit réduire les déficits que l’on a sur l’équipe. Il faut faire les comptes et récupérer trois joueurs importants », a-t-il conclu. Une déclaration qui confirme que l’OM entend avant tout capitaliser sur ses ressources internes pour atteindre ses objectifs sportifs.

Dans un contexte où chaque point comptera dans la course au podium de Ligue 1, cette position traduit une volonté de stabilité. À l’approche d’un enchaînement de matches décisifs, le mercato hivernal de l’OM s’annonce donc davantage comme une période d’ajustement que de bouleversement, avec une priorité claire : performer sur le terrain avec un groupe renforcé par des retours attendus.